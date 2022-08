Se é fã da série da RTP Pôr do Sol tem de marcar na agenda o primeiro concerto da banda Jesus Quisto; vai acontecer no próximo dia 22 de agosto, segunda-feira, no Teatro Maria de Matos, em Lisboa, às 18h00.

O espetáculo é de entrada livre, mediante marcação prévia, devido aos limites da lotação do espaço, e inclui também uma conversa com os elementos da banda, Vera, Diogo, Jimmy e a nova vocalista, Beta.

A banda conta já com vários temas disponíveis online. Em 2021, foi lançado o EP "Hits My Nice" e pela estreia da segunda temporada da série foi disponibilizado o EP "Typicals Sounds of Nice", que marca uma transformação da sonoridade do conjunto, agora distante do punk.

Depois de a primeira temporada ter chegado à Netflix este ano, a segunda temporada da série portuguesa de ficção "Pôr do Sol", realizada por Manuel Pureza, estreou-se em agosto.

"Pôr do Sol" é uma paródia ao formato e aos ingredientes habituais de uma telenovela, com um enredo de drama, crime, amor, traição, sobre a família Bourbon de Linhaça, proprietária da herdade Pôr do Sol.

A série é um projeto da autoria de Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, com realização de Manuel Pureza e produção da Coyote Vadio.

O elenco conta, entre outros, com Gabriela Barros, Marco Delgado, Diogo Amaral, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Noémia Costa e Carla Andrino.