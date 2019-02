Já os sapatos, uma parceria da designer com a empresa Jóia da Europa, em tons dourados, lembravam o sol do país.

Segundo Fátima Lopes, esta é uma coleção para ser vestida por todas as mulheres e em todas as ocasiões.

"É uma coleção que é comercial, apesar de ser sofisticada. É para usar. Não é para ‘show off’", acrescentou.

Os 20 anos em Paris mostraram a Fátima Lopes realidades diferentes da presença de Portugal no panorama da moda e também como o país era visto em França.

"Antes ninguém acreditava que eu fosse portuguesa e agora Portugal está na moda, conheci as duas realidades muito diferentes", afirmou a criadora.

Esta é uma realidade também vivida por Miguel Frasquilho, presidente da TAP - um dos parceiros de Fátima Lopes - e antigo presidente da AICEP, que marcou presença no desfile na capital francesa.

"Pude constatar [enquanto presidente da AICEP] que a moda portuguesa tem estado progressivamente em alta, estive em vários certames em Itália e em França, onde me foi dada a conhecer essa trajetória ascendente. Também a nível da moda, Portugal se afirma como uma referência global", disse Miguel Frasquilho em declarações à agência Lusa.

Tendo consciência de como as indústrias criativas têm "um potencial económico tremendo" e a determinação de que "a moda de Portugal também tem de estar na moda", o embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, abriu as portas da embaixada sem hesitar.

"A embaixada é um apoio de Portugal aos artistas que se esforçam e que têm no seu ativo muitos anos de trabalho. Quando a Fátima Lopes, no ano passado, me falou que ia ter o 20.º aniversário, eu disse: 'Porque não fazer na embaixada?' Não sabia que ia ser uma pequena revolução na residência, mas eu penso que as embaixadas existem justamente para estes momentos e têm de mostrar a sua caapcidade de fazer várias coisas", indicou o diplomata.