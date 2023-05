“Com um programa constituído por lançamentos de livros, conversas com escritores e cantores, tertúlias e animação, a Câmara Municipal de Aveiro procura realizar um evento literário de referência nacional”, assume em nota de imprensa.

A 47.ª edição da Feira do Livro de Aveiro vai decorrer na envolvente do edifício ATLAS Aveiro (Biblioteca Municipal), foi inaugurada pelas 17:00 de dia 19 pelo presidente da autarquia, Ribau Esteves, e manter-se-á aberta até ao dia 4 de junho.

“Este ano a câmara reitera a aposta numa edição novamente ao ar livre e que se vai desenrolar na envolvente ao ATLAS Aveiro, onde o público poderá encontrar algumas das últimas novidades da literatura e o célebre Livro do Dia, bem como o Espaço Autores, com momentos privilegiados para poder conversar com os seus autores favoritos ou descobrir novos talentos literários”, descreve na nota de imprensa.

No dia 27 marcam presença na Feira do Livro Hélio Loureiro, Alberto Miranda, Itamar Vieira Júnior, José Rodrigues dos Santos e Samuel Úria, enquanto no dia seguinte estarão Tanya Ruivo e João Pinto Coelho.

Já em junho, no dia 3 está anunciada a presença de Márcia, enquanto no dia 4 participam Rui Vilhena, Hugo Sampaio, MG Ferry e Luís Corte-Real.

“Num processo contínuo de crescimento, a Feira contará com a presença de 150 editoras nacionais e sete livreiros, incluindo livreiros aveirenses, e apresenta um programa de animação cultural diversificada, com atividades para todos os gostos e para todas as idades, e muitos momentos musicais protagonizados por agentes locais, numa clara aposta no apoio ao setor cultural local”, refere ainda a Câmara de Aveiro.