A Feira do Livro do Porto (FLP), que será um dos “grandes eventos” na cidade após-confinamento, começa um dia depois da Feira do Livro de Lisboa, mas ambas as grandes Feiras terminam no mesmo dia, 13 de setembro.

Nuno Faria, o coordenador desta edição e diretor do Museu da Cidade, diz-se “confiante na adesão das pessoas”, mas os expositores estão "apreensivos com a perda de rendimentos das famílias".

Sob o mote "Alegria para o fim do mundo", inspirado no título do livro de Andreia C. Faria, um total de 120 pavilhões e mais de 80 entidades participantes — entre distribuidores, editoras, livreiros, alfarrabistas — estão representados na sétima edição da Feira do Livro do Porto.

Todos os anos, uma personalidade é homenageada, sendo que a programação cultural – para todas as idades – reflete essa pessoa de alguma forma.

Este ano, a Feira do Livro do Porto homenageia a poeta Leonor de Almeida e a imunologista, e também poeta, Maria de Sousa, que faleceu recentemente vítima da Covid-19. Será uma edição marcada pelo poder da palavra no feminino.

Pela primeira vez, o espaço físico da Feira estende-se até à Casa do Roseiral. O Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota recebe o ciclo de Debates e uma sessão especial das Quintas de Leitura.

A programação foi desenvolvida pela equipa da Ágora, empresa de cultura, desporto e animação do Município do Porto (antiga PortoLazer) que trabalhou nas várias áreas a quem se junta a dupla de curadores convidados Anabela Mota Ribeiro e José Eduardo Agualusa. Os Maus Hábitos desenharam um programa de Concertos de Bolso, uma das novidades desta 7ª edição.

Andar pela Feira do Livro do Porto

A FLP abre de segunda a sexta-feira às 12h00 e aos sábados e domingos às 11h00. Encerra de domingo a quinta-feira às 21h30 horas; sextas-feiras e sábados às 23h00. Mas, "por motivos de interesse público", o horário está sujeito a alterações.

Ao passear pelos Jardins do Palácio de Cristal, a circulação é condicionada com medidas de prevenção, devido à atual pandemia de Covid-19. Haverá pontos de álcool-gel e desinfetante espalhado pelo recinto, mas há mais medidas a cumprir.

O plano de contingência da FLP inclui uma lotação máxima de 3.500 pessoas em simultâneo no recinto. O Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto assegurará a limpeza especial do recinto.

Em vários locais do recinto vão estar equipas de assistentes e monitores, assim como da Proteção Civil.

Todas as atividades da programação terão uma lotação limitada, nuns casos de entrada livre, mediante ordem de chegada (Concha Acústica, Lago dos Cavalinhos, Ilha e Terreiro do Lago), noutros casos de entrada gratuita, mediante levantamento do bilhete 30 minutos antes do início das atividades (na Biblioteca Municipal Almeida Garrett) ou 1h30 antes, no caso dos Debates e Quintas de Leitura, que decorrem no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota.

Compras e acesso aos pavilhões

É obrigatório o uso de máscara ou viseira em qualquer interação comercial e o respeito pelo distanciamento físico de dois metros. Outra medida de código de conduta esperada é a desinfeção das mãos ou luvas após comprar algo.

No momento de pagar pelos seus livros ou outras compras, é incentivado o pagamento eletrónico, como aplicações que não exigem o contacto ou troca de notas ou moedas.