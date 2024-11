A 22.ª Festa do Jazz acontece entre 6 e 8 de dezembro no Centro Cultural de Belém e inclui nove concertos, quatro dos quais de formações de que apresentam pela primeira vez em Portugal, e três obras em estreia, criadas por encomenda da Festa do Jazz, de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado.

Organizada pela associação Sons da Lusofonia, este ano a Festa do Jazz tem curadoria da cantora Mariana Dionísio e do acordeonista João Barradas.

A 22.ª edição arranca, no dia 6 de dezembro, com a estreia em palcos nacionais do sexteto franco-sírio Sarab, “um dos principais grupos da cena musical parisiense, que combina a eletricidade do Jazz com a música tradicional árabe”.

No segundo dia, 7 de dezembro, apresenta-se o trio Sonic Tender, do qual fazem parte Guilherme Aguiar, João Carreiro e João Valinho, e é estreada uma peça pela pianista Joana Sá e a cantora grega Savina Yannatou.

No mesmo dia sobem também a palco, em estreia em Portugal, o norueguês Liv Andrea Hauge Trio, projeto vencedor dos Zenith Awards de 2024, da Rede Europeia de Jazz, para artistas emergentes, e a dupla “de dois nomes maiores do jazz mundial” Andy Sheppard e Aaron Parks, “dois dos mais respeitados artistas atualmente editados pela ECM e Blue Note, respetivamente”.

No último dia da 22.ª Festa do Jazz, 8 de dezembro, atuam a Jazzopa, “projeto multicultural emergente que funde diferentes formas de expressão artística”, o trio egipto-belga Wadji Riahi, em estreia em palcos nacionais, e o vibrafonista Duarte Ventura, que irá estrear o noneto Reperio, “um projeto encomendado pela Festa do Jazz, que procura relacionar a música já criada com algo que ainda está por ser descoberto”.

Cabe ao Ensemble Festa do Jazz, este ano liderado pelo saxofonista João Mortágua, com Bernardo Tinoco (saxofone), Clara Saleiro (Flauta) José Diogo Martins (piano), Francisco Brito (contrabaixo) e João Pereira (bateria), encerrar a 22.ª edição do festival.

A programação da Festa do Jazz inclui, como habitualmente, o Encontro Nacional de Escolas, que irá juntar no Museu dos Coches 12 escolas de música nacionais, e os Prémios RTP/Festa do Jazz.

No âmbito da Festa do Jazz será apresentado, em 4 de dezembro na Biblioteca da Imprensa Nacional, o Jazz Panorama Nacional, “um guia nacional, a publicar ‘online’ em português e inglês, com informações dirigidas a agentes nacionais e internacionais sobre 60 artistas de jazz portugueses atuais, com impacto na cena jazz nacional e com potencial de internacionalização”.