No âmbito do primeiro aniversário do LU.CA - Teatro Luís de Camões, está prevista uma programação infantojuvenil especial durante três dias consecutivos.

Cumprindo a tradição popular, os arraiais, as marchas, os tronos e os casamentos de Santo António regressam às ruas da cidade de Lisboa, mantendo-se como ponto alto das Festas a noite de 12 para 13 de junho, em que “16 pares recém-casados, 23 marchas e uma convidada – Marcha Popular de Ribeira de Frades - irão descer a Avenida da Liberdade sob a égide do Santo Popular”.

Como destaques na programação estão, também, a iniciativa Fado no Castelo, que este ano vai reunir “duas grandes vozes com dois coros singulares: Ana Moura e Sopa de Pedra, no dia 14 de junho, e Raquel Tavares e Gospel Collective, no dia 15 de junho”, o festival Com'Paço, que a partir de 22 de junho volta a contar com a participação de bandas filarmónicas oriundas de todo o país, o festival Lisboa Mistura, que este ano se muda para a Quinta das Conchas, e as Festas da Diversidade e do Japão em Lisboa, que continuam a celebrar a diversidade cultural da cidade.

Símbolo das Festas de Lisboa, o Concurso Sardinhas voltou a premiar seis participantes, depois de ter recebido propostas de candidatos oriundos de 31 países, com idades entre os 8 e os 87 anos, informou a presidente da EGEAC, indicando que, durante todo o mês de junho, é possível conhecê-las melhor na exposição "100% Sardinha", no Espaço Trindade.

O encerramento das Festas de Lisboa’19 vai proporcionar “um concerto irrepetível, construído de propósito para esta ocasião, dedicado a António Variações que faria 75 anos”, que vai decorrer no dia 29 de junho, a partir das 22:00, no Jardim da Torre de Belém, em que as músicas do compositor português vão ser cantadas por Ana Bacalhau, Conan Osiris, Lena D'Água, Manuela Azevedo, Paulo Bragança e Selma Uamusse, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e arranjos sinfónicos a cargo de Filipe Melo, Filipe Raposo e Pedro Moreira.

Em relação ao orçamento das Festas de Lisboa’19, Joana Gomes Cardoso disse que se mantém nos valores de anos anteriores, o que corresponde a “cerca de 1.300 mil euros”, reforçando que “é inteiramente coberto pelos patrocinadores”.

Falando na conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, destacou a “combinação rara” entre “a dimensão popular e cosmopolita que Lisboa tem hoje”, considerando o compositor português António Variações como um “símbolo de modernidade”.