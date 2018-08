As Festas do Mar regressam à baía de Cascais, a partir de sexta-feira, com um programa para dez dias que inclui concertos de António Zambujo, Agir, José Cid, Pedro Abrunhosa, Anjos e Gisela João, sempre em português.

As Festas do Mar são organizadas pela Câmara Municipal de Cascais e o acesso ao evento é gratuito. Entre sexta-feira (dia 17) e dia 26 de agosto há dois concertos por dia, sendo o primeiro de artistas do município de Cascais, no distrito de Lisboa, como Agir e Carolina Deslandes.

De acordo com uma nota divulgada pelo município, a festa este ano será feita “sempre em português”, do fado ao ‘pop’, tendo os concertos hora de início marcada para as 20:30, com exceção do dia dedicado ao fado (22) e do último dia (26).

Na festa de encerramento, para além da Procissão por terra e mar em honra de Nossa Senhora dos Navegantes às 15h00, a Orquestra Sinfónica de Cascais pretende celebrar a lusofonia, numa atuação que terá como convidados Anselmo Ralph e Paulo Flores (Angola), Fafá de Belém (Brasil), Lura (Cabo Verde), Karyna Gomes (Guiné), Stewart Sukuma (Moçambique), Ana Lains e Luís Represas (Portugal), Tonecas Prazeres (São Tomé e Príncipe) e Piky Pereira (Timor).