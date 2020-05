Os vocalistas dos Ornatos Violeta e Jafumega foram os primeiros nomes revelados pela organização em abril, que hoje fechou o cartaz com o guitarrista O Gajo e o rancho do concelho da Batalha.

Ao contrário de outros festivais, Artes à Vila não foi cancelado, adaptando-se contudo para um formato sem público e com transmissão através da internet, a partir de dois espaços emblemáticos do Mosteiro da Batalha: as Capelas Imperfeitas e o Claustro Real.

Segundo a organização, a realização do festival pelo terceiro ano consecutivo é uma forma de “apoiar a economia da cultura” e “manter a música bonita a tocar” para “celebrar com os portugueses a cultura e o património nacional”, numa edição “dedicada à música nacional”.

Além dos concertos de Manel Cruz, Luís Portugal, O Gajo e do Rancho Rosas do Lena, haverá momentos de comédia com o coletivo oVo Mau a partir das 20:30 de 27 de junho.