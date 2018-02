Lili nasceu em Sesimbra e atualmente trabalha como médica veterinária municipal. Tem trabalhado com Armando Teixeira nos últimos 15 anos em vários projetos como Bulllet.

Interpreta "Zero a Zero", tema composto por Luís Nunes (Benjamin).

Estudou no Hot Clube de Portugal e é licenciada em Jazz pelo Conservatório de Amesterdão e em Direito pela Universidade Nova de Lisboa.

Concorreu e venceu outros concursos, entre os quais o Long and Mcquade Singing Contest (com John Santos), CNE Rising Star ou o Scotiabank Picnic Rising Star Contest.

Pedro Serrado é um cantautor luso-canadiano com 25 anos, filho de pais alentejanos, nascido em Toronto.

Interpreta "Canção do Fim", tema composto por si. Em palco surgiu acompanhado por violinistas de olhos vendados.

Tem já editados os álbuns “Espelho” (2015) e "do=s" (2017) e colaborado com outros artistas, entre os quais Jimmy P (em "Entre As Estrelas") ou Karetus (em "Wall Of Love").

Depois de completar os estudos na República Checa regressou a Portugal, começando a apresentar online vídeos com versões acústicas de canções conhecidas. Em 2012 venceu o concurso da SIC, Ídolos.

Diogo Piçarra é natural de Faro. Cantor, compositor, autor, músico e produtor, teve em 2006 as primeiras aulas de guitarra e, um ano depois, fundou a sua primeira banda, os Fora da Bóia, com os quais trabalhou durante quatro anos.

O músico tem percorrido o país com o espetáculo a solo "Som e Signo", uma abordagem intimista e acústica ao universo dos grandes escritores de canções da Língua Portuguesa.

Rui David iniciou o seu percurso como músico em 2008. Nos primeiros anos integrou a Big Band residente do Casino Espinho e fez parte do elenco, como cantor e ator, de musicais. Em 2012 integrou o projeto Corasons e desde esse projeto nasceram vários espetáculos, um documentário e um disco de originais.

Interpreta "Voo das Cegonhas", tema composto por Armando Teixeira.

Catarina Miranda - "Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada"

Nascida em Trás-os-Montes, Catarina Miranda é também conhecida do público por Emmy Curl. Em 2010 editou o seu primeiro EP, "Birds Along the Lines", pela Optimus Discos.

Interpreta "Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada", tema de Júlio Resende e letra de Camila Ferraro.

Joana Barra Vaz - "Anda Estragar-me os Planos"

Joana Barra Vaz é realizadora, argumentista e compositora.

Tem colaborado com José de Castro, TV Rural, Bernardo Barata e com Ricardo Jacinto. Em 2012 lança o EP "Passeio pelo Trilho" (com o pseudónimo Flume).

Em setembro de 2016 fundou a plataforma artística e editora BiDu-Á cujo primeiro lançamento foi ”Mergulho Em Loba”.

Interpreta "Anda Estragar-me os Planos", tema de Francisca Cortesão e letra de Afonso Cabral.

David Pessoa - "Amor Veloz"

David Pessoa cresceu numa família de alma fadista. Definiu a sua identidade musical quando viveu nos Estados Unidos e quando regressa a Portugal integrou vários projetos, entre eles os grupos Manif3stos, Fogo-Fogo e Cais Sodré Funk Connection.

Estreou-se nos discos em nome próprio com "Fazer-me à sorte", de 2015.

Interpreta "Amor Veloz", tema de Francisco Rebelo.

Minnie & Rhayra - "Patati Patata"

Yasmeen Caetano, mais conhecida por Minnie, nasceu em Angola e começou a cantar aos 14 anos. Já cantou em dois concertos no B.leza com Nelo de Carvalho.

Ema Silva, mais conhecida por Rhayra, nasceu em Lisboa. Em Angola, começou a tocar ao vivo em restaurantes e bares. Participou no programa The Voice Angola, onde pertenceu à equipa de Paulo Flores

Interpretam "Patati Patata", de Paulo Flores.

Janeiro - "(sem título)"

Aos 18 anos decidiu deixar a sua cidade natal, Coimbra, para se mudar para Lisboa com o intuito de estudar jazz no Hot Clube De Portugal, musicologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e dar-se a conhecer ao mundo como músico e compositor.

A sua presença deve-se a um convite feito por Salvador Sobral, vencedor do Festival da Canção 2017.

Recorde aqui entrevista ao músico.

Interpreta "(sem título)", tema composto por si.

Maria Inês Paris - "Bandeira Azul"

Nasceu no seio de uma família dedicada à música, sendo sobrinha de um dos maiores embaixadores da música de Cabo Verde, Tito Paris.

Aos 18 anos participou no “The Voice Portugal”.

Interpreta "Bandeira Azul", de Tito Paris. Repetiu a sua atuação na segunda semifinal devido a problemas técnicos.

Anabela - "Para Te Dar Abrigo"

Anabela é uma cantora e atriz, de 41 anos, com um vasto percurso artístico.

Já editou sete álbuns, venceu dois importantes prémios da música portuguesa como A Grande Noite do Fado, em 1989, e o Festival da Canção, em 1993. É a única finalista que já foi à Eurovisão, com "A Cidade (Até Ser Dia)".

É presença assídua nos musicais de Filipe La Feria.

Interpreta "Para Te Dar Abrigo", de Fernando Tordo.

Cláudia Pascoal - "O Jardim"

Vem de Gondomar, faz edição de vídeos para vários youtubers e tem um single com Pedro Gonçalves.

Atualmente tem dois projetos distintos: um a solo com baladas e outro com uma banda de originais em inglês.

Aos 23 anos participou no concurso de talentos da RTP, The Voice. Antes, foi apresentadora do programa Curto Circuito, na SIC Radical.

Interpreta "O Jardim", de Isaura.

Peu Madureira "Só Por Ela"

Peu é Pedro Madureira, fadista desde tenra idade. Estreou-se numa festa de beneficência em Sintra em 2002, e desde essa data tem cantado em diferentes casas de fado, festas e países.

Interpreta "Só Por Ela", tema de Diogo Clemente. Na primeira semifinal conquistou a pontuação máxima do televoto.

A caminho da Eurovisão

Filomena Cautela e Pedro Fernandes serão os responsáveis pela apresentação da Grande Final, o espetáculo que reunirá as 14 canções finalistas e que acontece a 4 de março no Multiusos de Guimarães.

Na Grande Final o processo de votação é diferente. O vencedor é encontrado através da votação do televoto (50%) e de um júri regional (50%), constituído por representantes das cinco regiões de Portugal Continental e das 2 regiões autónomas (Madeira e Açores). O resultado final da votação será então o resultado da soma destas duas votações.

O vencedor do Festival da Canção, que regressou no ano passado como uma janela renovada, abrindo o concurso a compositores que nunca nele tinham participado, irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa.

O evento vai contar com a presença de 43 países a concurso – o maior número de sempre, facto que só aconteceu duas outras vezes, em 2008 e 2011.

A partir de 4 de maio, a Praça do Comércio irá transformar-se na Eurovision Village (aldeia da Eurovisão), que estará de portas abertas diariamente até 13 de maio, entre as 15:00 e as 23:00, e onde haverá espetáculos ao vivo, um ecrã gigante onde serão transmitidas em direto as semifinais e a final, animação de rua e outras atividades. A festa irá fazer-se também numa discoteca na zona ribeirinha, que toma o nome de Eurovision Club.