Foi o protagonista de Duarte & Companhia, entrou em telenovelas e séries de televisão como “Uma Cidade como a Nossa”, “Gente Fina É Outra Coisa”, “Um Amor feliz”, “Chuva na Areia”. Fez teatro radiofónico e dobragens, foi a voz de Beethoven, do Grande Smurf, de Winnie the Pooh.

“Uma vida e obra tão cheias e ricas”, que “seria difícil, impossível até, conseguir mostrar e falar de tudo”, escreve o cenógrafo José Manuel Castanheira, sobre a montagem da mostra, para o Festival de Almada.

Por isso, “em vez do dispositivo para a habitual viagem pela galeria”, haverá “um só contentor pronto para o embarque, uma exposição enclausurada, e forçosamente condensada (…), uma composição de fragmentos acompanhados de um atlas particular”, prossegue o responsável pela mostra, no texto publicado no ‘site’ do festival.

José Manuel Castanheira estabelece assim “o desafio” para “uma visita imaginária”: “Cabe a cada um inventar novos percursos”, neste “microuniverso dedicado ao ator Rui Mendes”.

Para a Companhia de Teatro de Almada (CTA), que organiza o festival, “a homenagem reconhece o inestimável contributo [do ator] para o desenvolvimento de uma nova forma de estar no teatro, no cinema e na televisão, uma participação desde sempre marcada por uma forte motivação cívica”.

José Manuel Castanheira assina ainda a instalação “O sonho de J.”, com que prossegue a série “Manual de sobrevivência de um cenógrafo”.

Esta edição do festival também vai manter os Colóquios na Esplanada, com atores e encenadores, apresentar o livro “O que pode ser visto”, do encenador alemão Hajo Schülere, resultante dos ‘workshops’ do ano passado, e contar com a coreógrafa Madalena Victorino, para as oficinas deste ano de “O Sentido dos Mestres”.

Ao todo são 17 espetáculos, com 14 produções portuguesas e três estrangeiras, repartidas por 90 sessões, cinco palcos em Almada (Teatro Municipal Joaquim Benite, Fórum Municipal Romeu Correia, Incrível Almadense, Academia Almadense e Teatro-Estúdio António Assunção) e um palco em Lisboa (Centro Cultural de Belém). Desta vez, sem a Escola D. António da Costa, nem outros palcos na capital.

O cartaz foi concebido pelo artista plástico Pedro Proença.

O Festival de Almada é uma organização da CTA com a Câmara Municipal.