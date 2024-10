Em comunicado, a organização refere que a programação inclui mostras, concertos distribuídos por vários locais da cidade e uma conversa musical com a cantora Aurea.

“Este ano, o Nova Arcada Braga Blues não será apenas um festival, mas uma verdadeira jornada sonora pela cidade”, acrescenta.

Os concertos e atividades paralelas serão distribuídos pelo Forum Braga, Café Viana, Boca Maldita, Mesa na Praça e escolas secundárias.

A programação abre com uma mostra de instrumentos musicais fabricados em Portugal, nos dias 02 e 03 de novembro, no Centro Comercial Nova Arcada.

Os três principais concertos estão marcados para o Forum Braga, começando no dia 07 com Amar Sundy, estando o dia 08 reservado para a Portuguese Blues Reunion, que junta Tim, Budda Guedes, Ruca Lacerda e João Andresen. No dia 09 de novembro, será a vez do guitarrista Robben Ford se estrear em Braga, para encerrar o festival.

Nos dias 04 e 05 de novembro, o “Blues vai à escola”, numa iniciativa que procura cativar os mais novos para o universo daquele género musical.

Em formato de quarteto, liderado por Budda Guedes, o projeto percorre as escolas secundárias e conservatórios da cidade, oferecendo apresentações ao vivo que exploram a origem e evolução do blues.

Na noite de 06 de novembro, o Boca Maldita será palco da All Stars Jam Session, uma sessão de improviso que reúne todos os músicos presentes no festival, mostrando a arte de criar música em tempo real.