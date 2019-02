No dia 15, na Basílica dos Congregados, a proposta é Órgão, Guitarra & Fado, com Paulo Bernardino, Marco Quaresma e Ana Ferreira.

No dia 18, a Igreja de Santa Cruz recebe Órgão & Cante alentejano, por Thiery Mecheler e Cantadores da Aldeia Nova de São Bento.

“São duas formas inéditas de ouvir órgão”, refere o município, em comunicado.

“O Órgão e a Voz” é o mote da sexta edição do festival, composto por “sete concertos únicos, com peças inigualáveis, aos quais se juntam visitas, ‘workshops’, entre outros eventos, com alguns dos melhores intérpretes nacionais e estrangeiros”, adianta.

Vão estar presentes organistas de Portugal, Espanha, França e Alemanha.

Segundo o município, o festival, ao longo das edições anteriores, já “devolveu a voz” a seis órgãos de templos de Braga que estavam silenciados.

Para esta edição, foi recuperado o órgão da Igreja dos Terceiros, que esteve 70 anos sem se fazer ouvir.