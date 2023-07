Concertos, teatro, dança, ‘showcooking’ e visitas guiadas são algumas das atividades que o Festival Côa – Corredor das Artes leva até domingo a Pinhel, no distrito da Guarda.

A quarta etapa desta primeira edição do festival promovido pela Rewilding Portugal, entidade que tem como missão promover a conservação da natureza por meio de medidas de 'rewilding' (renaturalização), arranca hoje em Pinhel, depois de ter passado nas semanas anteriores pelo Sabugal, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo.

Durante a semana, a programação foca-se na componente natural e cultural, com visitas à natureza, incursões comentadas pelo património histórico e mostra de cinema documental.

No fim de semana, Côa - Corredor das Artes intensifica-se, com várias atividades no Parque Municipal da Trincheira de manhã à noite.

No sábado, destaque para as atuações de Olhapim, Evaya, Khaganiço Orchestra e Foggy Projecto, com Fernando Mota a apresentar, ao início da tarde, “Concerto para uma árvore”.

No domingo, o festival despede-se de Pinhel com teatro infantil, Nuno Marinho, “Mineragem”, dança “Ecoar”, ‘videoperformance’ “Pela nossa pele” e concerto de Surma.

O Festival Côa – Corredor das Artes é uma das propostas que integra a agenda cultural de Pinhel para os próximos três meses, onde se destaca também as Festas da Cidade.

Entre 12 e 25 de agosto, assinala-se o 253.º aniversário do município, com programação que junta provas desportivas, animação, atividades de recreio, uma “Wine night” com provas de vinho de Pinhel, festa Noite Branca e concertos do Grupo La Huella (Espanha), Sandro Saldanha e Função Públika, entre outras atividades.

Entre as restantes propostas da agenda cultural, nota para o programa “Noites vivas”, que vai oferecer música às quartas-feiras de julho no Parque Urbano e na Praça Sacadura Cabral.

De assinalar também é o concerto comemorativo dos 37 anos da Banda Filarmónica de Pinhel, que acontece no sábado, a partir das 21:30, no Jardim 5 de Outubro, com participação especial da Bigband Sound of Science, dos Países Baixos.

Em curso está o Concurso de Fotografia Objetiva Pinhal, com limite de envio de fotografias até 29 de setembro.

O desafio tem como tema “Água e sustentabilidade: um desafio para todos”, tema que será também o da Feira das Tradições de Pinhel no próximo ano, salientou o presidente do município, na agenda cultural agora divulgada.

“Apesar desta publicação ser dedicada à divulgação das atividades culturais, acredito que é o melhor veículo para passar esta mensagem de que todos temos de ser responsáveis e contribuir para um consumo sustentável de água, de modo que este recurso essencial à vida seja cada vez mais acessível a todos”, salientou Rui Ventura.