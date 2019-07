O concerto de abertura vai acontecer no dia 01 de agosto na Casa da Música, pelas 21:00, com um projeto de arranjos originais sobre composições de João Paulo Esteves da Silva, um “pianista de referência do circuito do jazz nacional”, que vai atuar com a Orquestra Jazz de Matosinhos, adiantou uma publicação da página da Casa da Música.

Ao longo dos nove dias de festival também vai ser possível ouvir artistas como Mariel Mayz, pianista e compositora norte-americana, e José Ramón Mendez, músico espanhol que dirige o Festival Internacional de Piano de Gijón (Espanha) e o Stony Brook Piano Festival, em Nova York (Estados Unidos da América).

De acordo com a página do festival, o objetivo é “cultivar o diálogo artístico internacional” e fortalecer a atividade cultural no Porto, tanto através de atuações de pianistas nacionais e estrangeiros como do desenvolvimento das aptidões dos jovens pianistas portuenses.

Paralelamente às atuações vão ser feitas ‘masterclasses’ e conferências, “abertas para pianistas avançados e pré-profissionais que estejam interessados em desenvolver as suas competências”, que vão ter a oportunidade de estudar em sessões particulares e públicas com docentes e artistas convidados.

Para além das aulas, lecionadas no Conservatório de Música do Porto, os participantes das ‘masterclasses’ vão ter a oportunidade de atuar para o público nas séries “Jovens Talentos Internacionais” e “Recital dos Participantes do Festival”, que vão acontecer entre 06 e 08 de agosto.

O Porto Pianofest foi criado em 2016 e conta com vários parceiros, entre os quais a Câmara Municipal do Porto e a Casa da Música.