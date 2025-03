"No Porto, a Avenida dos Aliados volta a ser o ponto central das comemorações da Revolução dos Cravos", pode ler-se numa nota de imprensa divulgada hoje pela autarquia, assinalando que "a celebração será dividida entre a noite do dia 24 abril e a manhã e a tarde do feriado", que este ano calham a uma quinta e sexta-feira, respetivamente.

De acordo com a Câmara do Porto, na Avenida dos Aliados "uma homenagem a Carlos Paredes, em ano do centenário do seu nascimento, dá início às celebrações, a partir das 22:00 de quinta-feira, dia 24 de abril".

"Numa breve interpretação, o trio formado por Agustin Lassalle, na guitarra clássica, Ângelo Santos, no clarinete baixo, e Eduardo Baltar Soares, na guitarra portuguesa, vai evocar um património musical que contribuiu para a banda sonora de um país em construção", refere a nota.

A autarquia detalha ainda que "'Variações sobre o Mondego', de Gonçalo Paredes, 'Porto Santo' e 'Dança dos Camponeses', ambos de Carlos Paredes, e ainda 'Portugalicia', de Alcino Frazão, serão os temas apresentados".

Ainda no dia 24, pelas 22h15, segue-se o concerto da portuense Capicua, que "vai apresentar-se ao vivo na Avenida dos Aliados semanas após lançar 'Um gelado antes do fim do mundo', o seu mais recente álbum".

"A antecipar o fogo de artifício da meia-noite, haverá ainda, a partir das 23:40, uma atuação do histórico Coral de Letras da Universidade do Porto, fundado em 1966 pelo maestro José Luís Borges Coelho e dirigido há dois anos pelo maestro Pedro Guedes Marques", segundo a Câmara do Porto.

Já no dia 25 de abril, "a animação começa às 10 horas na Praça do General Humberto Delgado [em frente à câmara municipal], com jogos tradicionais para todas as gerações".

"Às 14h30, realiza-se a tradicional homenagem aos resistentes antifascistas, no Largo de Soares dos Reis (junto à antiga sede da PIDE)", de onde "partirá o Desfile da Liberdade, rumo aos Aliados, com passagem pela Avenida Rodrigues de Freitas, Rua de D. João IV, Rua de Santo Ildefonso, Rua de Passos Manuel, Rua de Sá da Bandeira, Praça de D. João I e Rua de Rodrigues Sampaio".

Pelas 15:00, a música regressa à Avenida dos Aliados, "com uma apresentação do projeto Cantar Abril. Formado em 2024 por utentes da Associação dos Albergues Noturnos do Porto e técnicos de intervenção social".

"O grupo vai recriar músicas que marcaram a revolução e a defesa dos direitos humanos, com novos significados, sob o lema 'Se Abril se cumprisse, o nosso teto não era a rua', refere a Câmara do Porto.

Pelas 16h00 terá lugar uma intervenção da Comissão para as Comemorações Populares do 25 de Abril e 15 minutos depois "a encerrar a programação, chega o concerto dos Retimbrar".

"Um ano depois da edição do seu segundo disco, 'Levantar do Chão', o grupo de oito músicos convida os Aliados para um baile de música tradicional portuguesa, prometendo revisitar peças menos conhecidas de compositores como José Afonso e Carlos Paredes", refere a nota municipal.

As celebrações oficiais do Município do Porto são promovidas em articulação com a Ágora [empresa municipal de Cultura e Desporto do Porto] e a Comissão para as Comemorações Populares do 25 de Abril.