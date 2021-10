Em Penafiel, Germano Almeida vai apresentar o seu novo romance, intitulado “A Confissão e a Culpa”, o último volume da sua Trilogia do Mindelo.

“Germano Almeida, um dos mais proeminentes escritores em língua portuguesa, terá silhueta e frase em Penafiel para memória futura, a par com os anteriores homenageados”, assinalou o evento.

A edição deste ano do festival vai contar com a participação do ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, associando-se à homenagem a Germano Almeida.

O governante cabo-verdiano participará na conferência “O papel da Lusofonia – À conversa com Germano Almeida e Abraão Vicente”, além de outras iniciativas incluídas na programação oficial do festival.

O festival literário Escritaria de Penafiel vai contar com dezenas de atividades dedicadas ao livro, ao teatro, a exposições, música e arte de rua.

A organização, que é liderada pela câmara municipal, recorda que “a cidade de Penafiel voltará a estar ‘contaminada’ com literatura em todos os cantos e recantos e de variadas formas”.

“Além da transformação habitual da cidade em torno do escritor homenageado e da sua obra, com alusões nas montras, exposições, arte de rua, teatro, música, apresentação de livros, a Escritaria contará ainda com algumas surpresas em torno da obra de Germano Almeida e da lusofonia”, acrescenta.