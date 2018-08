O festival Neopop dá hoje início à sua 14.ª edição, no Forte Santiago da Barra, em Viana do Castelo, onde, até sábado, vão atuar nomes da música eletrónica como St. Germain, Jeff Mills e Josh Wink.

A partir das 16:00, Nuno Carneiro abre as atuações do festival, no dia em que o Neopop vai receber artistas que vão de Diana Oliveira a Rui Vargas, passando pelo concerto de St. Germain, um dos destaques da edição deste ano para a organização, e Ivan Smagghe, entre outros.

Na quinta-feira, a música começa mais uma vez às 16:00 no palco Anti, e continua até às 10:00 de sexta-feira, com as atuações de Solomun, Recondite, Adriatique, Agents of Time, Nastia, para além de vários outros.

No dia seguinte, a música arranca às 18:00 e vai contar com as presenças de, entre outros, Paula Temple e Rebekah, Joseph Capriati, Jeff Mills e Ricardo Villalobos, até às 09:00 do dia seguinte.

Por fim, no sábado, a portuguesa Surma junta-se a James Holden no palco do Teatro Sá de Miranda a partir das 21:00, passando depois os concertos para o recinto do Neopop com destaque para Nina Kraviz, Josh Wink e Marco Carola, este último já na manhã de domingo.

Na segunda-feira, a organização do festival Neopop entregou ao presidente da câmara de Viana do Castelo uma petição com 1.800 assinaturas que pretende elevar aquela cidade a capital mundial do techno.

"Nós vamos agora avaliar esta tramitação e vamos ver como é que nos podemos posicionar, quer a nível nacional, quer a nível internacional para sermos capital da techno", afirmou o autarca socialista José Maria Costa.

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que falava em conferência de imprensa em pleno centro da cidade, recebeu um dossiê com a petição intitulada "Todos pelo Techno, todos por Viana" e sublinhou que o festival, de "enorme importância económica" para a cidade, "é, hoje, identificado pela imprensa especializada como uma das grandes ofertas culturais do país".

Nesse dia, Gustavo Pereira, da organização do Neopop, referiu que os bilhetes para "abertura de recinto, [hoje], estão esgotados, sendo que a lotação do espaço é de 7.500 pessoas".

Os bilhetes para o primeiro dia tinham de ser reservados ‘online’, sendo que o público do Porto foi o que mais ingressos reservou, seguido dos distritos de Viana do Castelo e Braga.

O responsável adiantou que a edição 2018 vai receber visitantes oriundos de 50 nacionalidades diferentes, destacando que o público de Espanha e França regista "o maior número de bilhetes comprados".

A organização preparou ainda animação na praia fluvial da Argaçosa, junto ao parque de campismo que serve o festival, atividades no Teatro Municipal Sá de Miranda, um ‘sunset' na praia Norte e duas exposições, ambas relacionadas com o festival e que pretendem homenagear dois colaboradores, que entretanto morreram: o fotógrafo Carlos Vilela e o gráfico José Quintas, responsável por todos os cartazes do festival até 2017.