A organização do festival de hip-hop Rolling Loud anunciou hoje que a edição de 2021, marcada para os dias 6 e 8 de julho na Praia da Rocha, em Portimão, vai ocorrer também a 9 e 10 do mesmo mês. Confirmados para as novas datas estão artistas como Cardi B, Stormzy, Lil Pump e Nelly

Depois de confirmar a passagem do festival para os dias 6 a 8 de julho de 2021 — a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia da Covid-19 —, a organização do Rolling Loud anunciou a adição de mais dois dias de concertos na Praia da Rocha, em Portimão. Para 9 e 10 de julho estão confirmados como cabeças de cartaz a rapper norte-americana Cardi B e o rapper britânico Stormzy, para além de nomes como Aminé, 2 Chainz, Lil Pump, Lil Uzi Vert, Kevin Gates, Action Bronson, Nelly, Joey Bada$$, Griselda e Waka Flocka Flame. Estes artistas juntam-se aos já confirmados para os dias 6 a 8 de julho, como A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa, Chief Keef, Dababy, Polo G e Meek Mill. Depois dos bilhetes para os três primeiros dias já terem esgotado, os bilhetes para os dias 9 e 10 de julho já se encontram em pré-venda. Recorde-se que os bilhetes comprados para a edição deste ano são válidos para 2021. Para os casos dos detentores de bilhetes que não possam marcar presença no evento, a organização faculta a venda das suas entradas, sem possibilitar devoluções. Autodenominado o maior festival de hip-hop do mundo, o Rolling Loud só admite a entrada a maiores de 18 anos.