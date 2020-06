Os organizadores dessa iniciativa do distrito de Aveiro afirmam que a noite de 18 de junho acolherá assim “o primeiro evento em sala e com público [presencial] a acontecer na cidade”, depois de o município ter ficado em estado de calamidade de 17 de março a 17 de abril, e sujeito a um cerco sanitário que obrigava os residentes a isolamento domiciliário.

Durante esse período de confinamento, a organização do festival não esteve parada: “Entre 09 abril e 11 de junho, o Shortcutz Ovar realizou nove sessões ‘online’, exibindo as 30 curtas-metragens da seleção oficial [da última edição do festival], que tinham sido projetadas em sala em 2019″.

Essa programação ‘online’ registou “mais de 1.000 visualizações, por um tempo médio de 45 minutos”, mas agora as projeções regressam ao formato normal e, transferindo-se da pequena Casa-Museu Júlio Dinis para a Escola de Artes e Ofícios de Ovar, “as sessões serão retomadas numa sala mais ampla, com lotação definida e lugares marcados” mediante reserva prévia, de forma a garantir-se uma cadeira vazia entre cada espectador.

“O cinema curto português regressa à sala em Ovar com uma sessão que permitirá retomar a quarta temporada do Shortcutz, iniciada em janeiro de 2020 e interrompida nos meses de março, abril e maio. A calendarização será alterada, com a realização de sessões quinzenais em vez da habitual programação mensal, e interromper-se-á em agosto, como é habitual, prosseguindo nos meses de setembro, outubro e novembro”, revela a organização.