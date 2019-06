“O Movimento Sou Quarteira volta a trazer música a Quarteira, em formato de festival, nos dias 16 e 17 de agosto, no Passeio das Dunas”, refere a organização num comunicado hoje divulgado, no qual adianta que, nos dois palcos, “o público poderá assistir a concertos de artistas como Allen Halloween, Branko, Eva Rap Diva, Jimmy P, Kojey Radical, M.D.A & Maskarilha, Mayra Andrade, Mina & Bryte, Mishlawi, Mundo Segundo & Sam The Kid, PEDRO, Perigo Público & Sickonce, Plutónio, Sacik Brow & Fragas, Dj Adamm, Dj Big, Dj Kwan e Progressivu”.

O Movimento Sou Quarteira une quatro jovens locais – Dino D’Santiago, Inês Oliveira, Miguel Jacinto e Naomi Guerreiro -, “que procuram mostrar através de um conjunto de atividades o talento de Quarteira em várias áreas, desde das artes ao desporto”.

O objetivo dos quatro passa por “afirmar a identidade de Quarteira na sua globalidade: geográfica, cultural, social e económica, procurando mostrar a diversidade de experiências culturais e sociais que valorizem a cidade, além da indústria do turismo balnear e da hotelaria”.

Numa parceria com a Câmara Municipal de Loulé, a par do festival de música, estará patente a exposição “Heróis de Quarteira”, que visa “honrar personalidades que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento cultura e social de Quarteira” e terá antestreia um documentário.

A primeira edição do Sou Quarteira, que incluiu atuações de Carlão, Branko e Sacik Brown, aconteceu a 27 de julho do ano passado, no Jardim Filipe Jonas, e teve entrada livre.

Este ano, os bilhetes diários para o festival custam dez euros e o passe de dois dias 15 euros, havendo descontos para os residentes em Quarteira.