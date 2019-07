Uma “falha de segurança” na estrutura do palco levou à alteração de local do VOA - Heavy Rock Festival, que decorre na quinta e na sexta-feira em Lisboa, do Estádio do Restelo para a Altice Arena.

O anúncio foi feito hoje pela Prime Artists, promotora do evento.

Os bilhetes adquiridos para o Estádio do Restelo passam a ser válidos para a entrada na Altice Arena, com a programação e os horários a manterem-se inalterados.

As portas do recinto abrem pelas 15:00, com os passes a custarem 75 euros e os bilhetes diários 50 euros. Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais.

Tendo tido origem em Vagos, em 2009, à 10.ª edição o festival de rock e metal chega pela primeira vez a Lisboa, depois de uma edição em Corroios em 2017 e de um interregno em 2018.

Na quinta-feira, atuam no festival os Slipknot, Rasgo, While She Sleeps, Thormentor, Trivium e Arch Enemy. Para sexta-feira, estão agendados os concertos dos Slayer, Wako, Cane Hill, Moonspell, Gojira e Lamb of God.

A organização recomenda que o público chegue atempadamente ao recinto, já que “o processo de entrada estará sujeito à validação dos bilhetes e às normas de segurança (revista policial)”, e recomenda ainda o uso de transportes públicos.

Além disso, é pedida também “moderação no consumo de bebidas alcoólicas”.

A organização refere que “não é permitida a entrada de comida e bebida”, lembrando que “a Altice Arena dispõe de pontos de restauração e bebida”.

No recinto, além de ser “proibida a entrada de materiais considerados perigosos”, como armas de fogo e armas brancas, garrafas, chapéus de chuva, correntes metálicas e material explosivo e pirotécnico, “não é permitido ‘moshing’ e ‘crowdsurfing’”.