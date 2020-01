"Cultura também é isso, é liberdade e a liberdade da crítica", enfatizou Nuno Gonçalves.

A homenagem hoje anunciada está agendada para dias 31 - com a exibição do último filme de César Monteiro, "Vai e Vem" (2003) - e 01 de fevereiro, data em que decorrerá a atribuição do nome de João César Monteiro ao Pequeno Auditório do CAE (espaço onde uma vez por semana são exibidos filmes do chamado cinema alternativo e de autor), seguida de um colóquio sobre a vida e obra do cineasta.

O programa fecha com a exibição de "As Bodas de Deus", longa-metragem de 1999, ano anterior àquele em que César Monteiro protagonizou uma das maiores polémicas do cinema português ao estrear "Branca de Neve", um filme inspirado na obra de Robert Walser, em que aos diálogos se sobrepunha um longo plano em "vários tens de cinzento", como afirmava, entrecortado por curtas sequências de luz e de céu azul, com nuvens.

Autor de 12 longas-metragens, João César Monteiro foi duas vezes premiado no festival de Veneza, a primeira em 1989 com o Leão de Prata por "Recordações da Casa Amarela" - filme inaugural da trilogia João de Deus, poeta e louco interpretado pelo próprio realizador e seu alter-ego - e, em 1995, com o Grande Prémio do Júri, por "A Comédia de Deus", que deu continuidade a este ciclo, fechado com "As Bodas de Deus", em 1999.