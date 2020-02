O guitarrista, conhecido como Filho da Mãe, estreia-se esta quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O espaço em si não o assusta.

"Já toquei em salas muito bonitas e antigas com aquele peso do 'já tocaram aqui maiores'. Não quero ser pirata, mas quando subo a um palco, sinto que ele é meu, sempre. Mas quando estou a tocar preocupo-me é com as pessoas que estão lá a ver. Portanto não sinto esse peso de tocar no CCB, embora fique feliz por tocar lá", conta ao SAPO24.

O concerto acontece quase dois anos depois do lançamento de último trabalho de originais, “Água-Má", mas, admite, não é um fecho de ciclo, "ainda apanha a mistura de uma coisa nova com uma coisa antiga".

"Falar em fim de ciclo talvez seja muito forte. Tenho três discos que têm a ver uns com os outros, apercebo-me muito mais disso agora do que quando os fui fazendo, então será fechar uma história e iniciar outra".

Depois de ter passado pelos If Lucy Fell e I Had Plans, Rui Carvalho aventurou-se a solo em 2011 com “Palácio”, a que se seguiram “Cabeça” (2013), “Mergulho” (2016).

Já lá vamos à história que se propõe a escrever, voltemos umas páginas atrás no tempo. Tempo, esse conceito tão abstrato que pode influenciar como Filho da Mãe se relaciona com as próprias músicas, sobretudo quando as toca. "É fácil sentir que nos estamos a repetir. E se calhar até não estamos. Mas na cabeça do guitarrista as coisas começam a soar antigas muito mais rapidamente", conta.

E como se contraria isso? "Já o tentei, e é cansativo. Tentei fazer sempre um espetáculo diferente, pelo menos para mim. Há pessoas muito mais ligadas ao improviso do que eu. Mas tentei fazer isso a certa altura. Começava os sets de forma estapafúrdia, começava do fim e ia para o início. É extraordinariamente difícil começar por aquilo que te sentes confortável. O resto do concerto ficava à rasca. Neste momento temos de contrariar a ideia de que as coisas são antigas".