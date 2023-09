Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A Filigrana de Gondomar, técnica de ourivesaria ancestral originária daquele concelho do distrito do Porto, integra desde 7 de setembro o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI), após aprovação da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), foi hoje anunciado.

