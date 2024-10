Os bilhetes ainda não estão à venda, mas já se sabe que este será uma "original e portuguesa Ópera-Rock" na música e no texto e vai falar sobre o "sobre o fenómeno de Fátima numa versão contemporânea que narra os acontecimentos ocorridos em 1917 na Cova da Iria, um dos episódios mais marcantes do século XX português".

Em palco irá juntar-se o rigor da dimensão histórica com uma galeria de personagens e "uma reflexão acerca de Portugal no que tem de mais profundo e subtil", referem as redes sociais do Teatro Politeama, em Lisboa.

"No abismo do seu mistério, no assombro e no milagre deste extraordinário fenómeno, La Féria construiu um texto e uma partitura musical que permanecerá na memória do Teatro Português", referem ainda.

Já se sabe que a peça terá um vasto elenco de atores, cantores, bailarinos e uma orquestra ao vivo, onde se destacam artistas como Paula Sá, Pedro Bargado, Rui Andrade, Teresa Zenaida, João Frizza, Élia Gonzalez, Filipe de Albuquerque entre mais de quarenta intérpretes.

Quem estiver interessado em conseguir os primeiros bilhetes para este espetáculo pode inscrever-se através deste formulário.