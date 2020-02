Foi num dos quiosques do Príncipe Real, em Lisboa, que nos sentámos com Filipe Sambado.

Começou tímida a conversa, entre cafés, e à boleia de outros temas que estavam a marcar aquele dia. Ainda sem se estar a gravar falou-se de festivais, mais concretamente de um que chegará pela primeira vez a Portugal, a Portimão, em junho. Era a notícia daquele dia. "Ele é um bom conversador", tinha já dito um colega que o entrevistou várias vezes. Confirma-se.

“Revezo”, álbum editado no final de janeiro, foi o que deu o mote. Mas se as conversas são como as cerejas, esta entrevista não foi exceção.

Revezo, substantivo masculino "prado ou pasto para onde se muda o gado com o intuito de dar lugar a que o outro prado recrie pasto"

Começamos pelo título do álbum, uma palavra que “começa arranhada e acaba fofa" — talvez o contrário desta entrevista. Filipe Sambado nunca fez revezo, porque o avô não tinha gado para revezar, mas identifica-se com o termo porque, além considerar uma palavra "bastante poética", vê nela um "paralelismo metafórico com uma data de questões sociais”.

"Revezo" sucede a “Vida Salgada” (2016) e "Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo” (2018). Ao terceiro disco recorre ao folclore tradicional português como forma de provocação a uma sociedade conservadora. Não é por isso estranho que na sua audição nos lembremos de Fausto Bordalo Dias. E o músico explica porquê.

“O ‘Por Este Rio Acima’ esteve presente em vários momentos. Primeiro de forma inconsciente; depois ao nível da pesquisa. É um disco que me toca bastante, com muita responsabilidade geográfica e com muito cuidado com um lado mais folclórico. Quando comecei a fazer a parte dos arranjos e a produção, ele fez parte. Ia lá tirar dúvidas”.

E como é que se tira dúvidas a um disco, questionamos? “Há lados menos mágicos e menos interessantes da música em que consegues realmente tirar dúvidas ouvindo um disco. Percebes certos mecanismos ou como é que os instrumentos ajudam a transportar a voz. Quando queres uma coisa a correr nessa direção, ajuda”, responde.

Quase quarenta anos separam “Revezo” e “Por Este Rio Acima”, mas ainda há muito para aprender com a "última geração que fez uma coisa realmente significativa”. Geração essa, diz, que marca por "aquela qualidade, aquela pertinência” e da qual faz parte Fausto, mas também José Mário Branco ou José Afonso. Depois deles “foram aparecendo coisas interessantes, mas pontuais”, lamenta.”

“A canção de protesto e de resistência marcou muito o nosso cancioneiro esteticamente. As gerações que vieram a seguir tinham muita urgência em se distanciarem do que essa geração tinha feito. Queriam era fazer o punk, que vinha de fora, e o rock e a new wave, e uma data de outras coisas. A seguir ao 25 de Abril apareceram uma data de bandas a tentarem fazer aquilo que nunca tinha sido feito. E desligaram-se bastante do que estava a acontecer aqui [em Portugal]”.

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Para Filipe Sambado, hoje, “as graças à canção portuguesa são louvores muito fáceis”, isto é, de elogio fácil. “Aconteceram coisas boas”, “a malta aprendeu a cantar em português”, mas — há sempre um mas —, não há identidade, não há a preocupação "de criar uma ligação entre a música portuguesa e aquilo que criam”.

Só que nem tudo é mau. Dá como bons exemplos a editora Cafetra Records (Pega Monstro, Éme, Putas Bêbadas), que acredita ter dado continuidade ao trabalho da Flor Caveira (Samuel Úria, Pontos Negros, Alex D’alva Teixeira), B Fachada, Luís Severo ou Vaiapraia, "que têm um trabalho de identidade muito grande”.

Mas — outra vez o mas — lamenta que tal “não esteja a acontecer em todo o lado”. “Há pessoas que estão a fazer canções porque querem fazer canções. Isso é igualmente legítimo e bonito, desde que o façam com gosto. Mas não estamos numa fase ultra auspiciosa”, critica.

Os argumentos parecem retirados de uma conversa antiga com José Mário Branco, e assim trazemos a provocação para a mesa. “É a pop-xula”, reponde com um sorriso. E continua: “É verdade que as pessoas não têm cuidado com as palavras, há muita coisa que é dita sem a preocupação da repercussão que isso tem”.

E a métrica? “Este é o meu primeiro disco em que não tenho uma sílaba errada, mas o Zeca tinha muitas sílabas erradas. Metia tónicas ao lado assim à bruta. Mas ele tratava bem a palavra, não é só a métrica, há muitas coisas que resolvem a palavra”.

“E eu memo a ser de qualquer laia

E só com roupa de ir pa praia

Fazem de mim pitaia”

Filipe Sambado é um nos nomes do Festival RTP da Canção deste ano e vamos vê-lo (e ouvi-lo) já este sábado, na primeira semi-final do concurso.

A primeira pergunta que se impunha era se é fã do modelo. A resposta não é para ‘festivaleiros’ sensíveis: “É um formato que me repele e, de certa forma, onde não me sinto muito confortável. Até tinha dito à Cecília, a minha namorada, que se surgisse o convite para ela me dar uma belinha na testa e relembrar-me que não queria participar”.

Com os pontos nos i’s continua: “Mas, quando o convite surgiu, surgiram uma data de situações a avaliar. A montra que significa o Festival. Poder ir lá e dizer qualquer coisa sobre o próprio Festival”. Esse, assume, foi mesmo o ponto mais importante. Filipe Sambado aceitou e decidiu que “podia ir meter um grãozinho de areia na engrenagem” do Festival.

O convite, como ditam as regras, é feito primeiro aos compositores. Estes podem escolher outro artista para interpretar o seu tema ou dar-lhe voz. Sambado escolheu a segunda opção. “A partir do momento em que decidi fazer uma canção com este propósito achei logo que tinha de ser eu a cantar”, conta.

A canção com a qual participará, “Gerbera Amarela do Sul”, está também em “Revezo”. Decidiu incluí-la porque acredita que o seu nome "não faz mossa à dimensão do Festival”.

“Ter um disco a sair na mesma altura que o Festival da Canção ia tirar-lhe espaço de antena. Ia dar mais espaço de antena só à canção. Incluí-la no disco iria potenciar a sua promoção.