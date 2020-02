Daí que os cartazes, ao longo dos anos, tenham apostado fortemente em nomes que arrastam consigo milhares de fãs. Kendrick Lamar será uma potencial ausência de peso no Algarve: o rapper norte-americano estará em Portugal nessas datas, mas no NOS Alive, a 287km de distância. Mas há que ter em atenção as estreias de muitos daqueles nomes no país, como Chief Keef, a quem já chamaram de “Justin Bieber negro” pela sua aptidão musical, quer a nível de instrumentais, quer a nível lírico. Ou de Lil Uzi Vert, nome cimeiro do trap, que conta entre as suas influências um tal de... Marilyn Manson, e que editou em 2017 o já clássico 'XO Tour Llif3', um dos grandes sucessos do género.

Sem esquecer, até, algumas repetições: A$AP Rocky, nome de topo do hip-hop contemporâneo (o seu primeiro disco, “Long. Live. ASAP”, editado em 2013, alcançou o estatuto de dupla platina), também vai ao Super Bock Super Rock na semana seguinte, e Trippie Redd (que na primeira semana de lançamento do seu último álbum, “A Love Letter To You 4”, em 2019, atingiu mais de 125 milhões de streams) estará no Sumol Summer Fest, dias antes. O veterano Gucci Mane (que até já samplou temas black metal) e Meek Mill (“Championships”, de 2019, foi disco de platina) deverão igualmente fazer as delícias dos fãs de hip-hop, sobretudo dos mais jovens.

Ainda que uma notícia tenha desagradado muitos dos que já faziam planos para umas férias bem passadas em Portimão: o Rolling Loud fechará as suas portas a menores de 18 anos, declaração que já levou à criação de uma petição online para que esse número baixe para os 16, e a promessas várias, em maior ou menor tom de gozo, de arranjar identidades falsas. São os jovens que fazem mover a grande máquina pop (ou hip-hop), mas serão eles os mais afetados por esta decisão. Ao contrário do que pregava o grande Ol' Dirty Bastard, isto não será para crianças.

créditos: Rolling Loud Festival | Facebook

É certo que, como qualquer outro festival, o Rolling Loud não está imune a polémicas ou a críticas – e não apenas aquelas que se referem ao rap e ao hip-hop como “música”, entre aspas, menosprezando-os. Ainda guarda muito peso a ideia de que um evento ligado a este movimento é um potencial foco de violência extrema. Ao longo da sua existência, alguns casos foram manchando aquilo que, até agora, tem sido um festival tranquilo: em 2017, um rapper (não identificado) foi agredido e assaltado nos bastidores. Em 2019, uma briga feia entre alguns festivaleiros levou a rumores de que teria ocorrido um tiroteio, provocando o pânico e levando milhares de pessoas a correr furiosamente para a saída, o que resultou em vários feridos. E, nesse mesmo ano, o rapper Kodak Black foi preso ainda antes de subir ao palco, por posse ilegal de arma de fogo. Para não falar das várias detenções que ocorrem, todas as edições, por posse de drogas – que, admita-se, não são nem mais nem menos que em qualquer outro evento desta envergadura.

A quem vai a Portimão, isso pouco importará. E mesmo com a vasta quantidade de festivais de música que existe em Portugal (ainda para mais durante o mês de julho, onde há um ou mais todas as semanas), um evento desta magnitude não deverá passar incólume, sobretudo para quem gosta – a sério – do rap. É para esses que o festival é feito, e serão esses que poderão dizer, no final, que este mudou as suas vidas. Como os grandes festivais costumam fazer. À Forbes, em 2018, Matt Zingler disse que o seu objetivo é fazer do Rolling Loud «uma espécie de Starbucks»: uma marca registada, conhecida por todo o planeta. Portugal, ao que parece, irá ajudá-lo, e ao seu colega, a cumpri-lo.