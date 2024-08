Para o diretor de Veneza, Alberto Barbera, o filme é “a feliz confirmação de um talento extraordinariamente visionário” de Tim Burton, e será exibido em estreia mundial, fora de competição.

O programa da 81.ª edição do festival contará, na competição oficial, com filmes como “Homecoming”, de uma trilogia do realizador chinês Wang Bing, sobre transformações sociais no seu país, “Queer”, do italiano Luca Guadagnino, a partir de uma obra de William S. Burroughs, e “Maria”, do chileno Pablo Larraín, sobre a cantora Maria Callas, interpretada por Angelina Jolie.

A estes filmes juntam-se ainda, entre outros, “The Room Next Door”, de Pedro Almodóvar, “Joker: Loucura a dois”, de Todd Phillips, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, e “Ainda estou aqui”, do realizador brasileiro Walter Salles, com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro.

O programa paralelo “Dias dos Autores” (“Giornate degli Autori”) conta com os filmes “Kora”, de Cláudia Varejão, e “Sempre”, de Luciana Fina.

“Kora” é uma curta-metragem sobre mulheres refugiadas que vivem em Portugal, a partir das fotografias que as protagonistas trazem consigo. Veneza descreve o filme como “um manifesto contra a guerra e a discriminação das mulheres”.

“Sempre” é um documentário de montagem que a artista italiana Luciana Fina fez a partir dos arquivos da Cinemateca Portuguesa, a propósito dos 50 anos da Revolução de Abril de 1974.

No mesmo programa, o programador António Costa Valente, do Teatro Aveirense e do Cineclube de Avanca, vai ser jurado do prémio Europa Cinemas.

No mercado dedicado ao filme, para projetos em finalização de financiamento, estará a produção “Projeto Global”, filme e série de Ivo M. Ferreira, pela O Som e a Fúria, produtora que também apresentará a coprodução “Jealous White Men”, de Ivan Granovsky, com a Argentina, Itália, Brasil e Alemanha.

À procura de financiamento estará também “Last night I conquered the city of Thebes”, de Gabriel Azorín, numa produção espanhola com a portuguesa Primeira Idade.

O Festival de Cinema de Veneza vai acontecer até 07 de setembro, e o júri é presidido pela atriz francesa Isabelle Huppert.

A atriz norte-americana Sigourney Weaver e o realizador australiano Peter Weir vão receber prémios de carreira do festival.