“No dia em que faz anos o nosso Amadeo de Souza-Cardoso, no dia em que faz três anos que começaram as filmagens, aqui está o trailer do nosso filme”, escreveu o realizador, na sua página na rede social Facebook, na qual convida os seus seguidores a verem o ‘trailer’ da obra, disponibilizado no Youtube.

O filme foi realizado com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP, do Fundo de Turismo e Cinema e da Fundação Calouste Gulbenkian.

A obra chegou a ter estreia marcada para 2020, mas acabou adiada, por causa da pandemia, e agora reagendada para o próximo ano.

A longa-metragem, que tem como subtítulo, “O homem que pintou o futuro”, retrata a ascensão do pintor natural de Amarante e o processo de criação das suas maiores obras.

No elenco deste filme biográfico, destacam-se Rafael Morais, no papel do artista plástico, Eunice Muñoz, como avó de Amadeo, e de Rogério Samora, no papel de José Emygdio de Souza-Cardoso, pai do pintor.

Amadeo de Souza-Cardoso, um dos pintores mais representativos do modernismo português, no século XX, nasceu em Amarante, a 14 de novembro de 1887, tendo convivido com Fernando Pessoa e Pablo Picasso, entre outros artistas da primeira metade do século passado.