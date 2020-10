A decisão partiu do conselho diretivo nacional, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, justificando que "a obra do professor Eduardo Lourenço, singular, inventiva, extensa, revela a cultura portuguesa de um modo encantatório, também nas nossas fragilidades e assombros".

"A arquitetura portuguesa ajudou a construir e a espacializar esse mundo, tantas vezes revelado nos seus ensaios. Esta distinção é uma forma de os arquitetos portugueses agradecerem ao professor Eduardo Lourenço, a inspiração para compreender e defrontar as adversidades do nosso contexto, e também a serenidade e a elevação da sua personalidade que servem de exemplo para todos nós", escreve o arquiteto Gonçalo Byrne, presidente do conselho diretivo, num texto sobre a atribuição.

A Ordem dos Arquitetos (OA) tem como tradição outorgar, no quadro das celebrações nacionais do Dia Mundial da Arquitetura, o estatuto de Membro Honorário a pessoas singulares ou coletivas "em razão de importantes contribuições no âmbito dos objetivos estatutários" da entidade.

A entrega do título irá decorrer durante uma cerimónia na sexta-feira, às 18:00, na sede da Ordem dos Arquitetos, em Lisboa, a António José Marques de Faria, sobrinho do ensaísta, em representação de Eduardo Lourenço, de 97 anos, que, devido ao contexto da pandemia, não irá estar presente, explicou a fonte da OA à Lusa.

Com apresentação do arquiteto Alves da Costa, a sessão será transmitida em direto, em 'streaming'.

O Dia Mundial da Arquitetura foi comemorado a 05 de outubro, mas a Ordem assinala a data anualmente, com uma programação que dura todo o mês, e que, este ano, inclui colóquios e debates sobre pandemia, habitação e investigação.

O programa de celebrações de outubro termina com uma conversa, no sábado, no Porto, entre os últimos editores do J-A - Jornal Arquitetos, Paula Melâneo, Inês Moreira, André Tavares, José Adrião, Ricardo Carvalho e Ana Vaz Milheiro, e, no Fundão, a apresentação da equipa dos órgãos sociais da secção regional centro da Ordem dos Arquitetos, e do plano de atividades para 2021.

No presente mandato, a OA inaugura uma nova orgânica, com a criação de sete novas secções regionais, visando descentralizar os seus órgãos sociais.

A Ordem escolheu para mote das comemorações uma fotografia de "assobios de barro", de 1957, que faz parte do acervo do Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa.

A nível internacional, o tema escolhido pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) foi "Para um melhor futuro urbano", e o seu presidente, Thomas Vonier, publicou, no início de outubro, na página 'online' desta entidade, uma mensagem defendendo que os países devem melhorar as políticas de urbanismo, por forma a proporcionar espaços de serviços, abrigo e lazer para enfrentar a pandemia da covid-19.

Lançado pela UIA em 1985, o Dia Mundial da Arquitetura é celebrado na primeira segunda-feira de outubro, em todo o mundo e, nessa data, todas as secções da UIA propõem iniciativas e eventos que deem visibilidade à arquitetura junto do público em geral.

A UIA representa 3,2 milhões de arquitetos em todo o mundo.