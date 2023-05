O Festival Termómetro viajou de norte a sul do país, e agora chega a Lisboa para a final no dia 13 de Maio, às 21h, no Capitólio. Slowburner, Femme Falafel, Palankalama, Riça e Salomé são os finalistas.

Já passou por cidades como Guarda, Portimão, Grândola, Lamego, São Pedro do Sul, Matosinhos, Porto, Aveiro, Almada e Odemira, e agora chega a Lisboa, para a final no dia 13 de maio, às 21h, no Capitólio. Das 30 bandas e autores que participaram, foram escolhidos 5 para representar a edição deste ano: Slowburner, Femme Fallafel, Palankalama, Riça e Salomé. Slowburner é o projeto a solo instrumental de Élvio Rodrigues, madeirense que tem vindo a compor músicas apenas com piano e atmosferas mais ambiente. Femme Fallafel é um projeto musical de Raquel Pimpão, Palankalama uma banda de música instrumental do Porto, e Riça o nome artístico de José Leal, rapper e compositor natural de Paredes. Por último, Salomé é o grupo musical dos cantautores Helena e Pedro Freitas, que durante a pandemia iniciaram o processo que resultou na sua primeira publicação, em 2022, "Terra Molhada". Além destes cinco nomes, Ana Lua Caiano, jovem cantora e compositora de música tradicional e eletrónica, e Luca Argel, cantor e compositor luso-brasileiro, vão subir a palco como convidados especiais da 27.ª edição. O prémio final garante à banda ou autor vencedor a atuação no Festival NOS Alive, no Bons Sons edição 2024, a gravação de um videoclip e ainda 10 horas de gravação em estúdio.