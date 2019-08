Com um enredo passado na Londres de 2018, “Agent Running in the Field” centra-se numa figura solitária de 26 anos que, numa tentativa desesperada de resistir à turbulência política que o rodeia, estabelece ligações que acabam por conduzi-lo a um caminho muito perigoso.

O novo livro do escritor norte-americano de terror e suspense Stephen King, “The Institute”, que está previsto sair já no próximo mês vai ser publicado em Portugal pela Betrand Editora no próximo ano, mas ainda sem data definida.

Trata-se de uma história de terror psicológico, que começa a meio da noite, quando numa casa de uma rua tranquila de Minneapolis, intrusos silenciosamente matam os pais de Luke Ellis e colocam-no dentro de uma carrinha preta. Luke acorda no Instituto, num quarto que se parece com o seu, mas sem janela.

Responsável pela publicação em Portugal de grande parte da obra de Margaret Atwood, a Bertrand afirma não saber ainda se vai ou não editar o “The Testaments”, sequela de “A História de uma serva” (romance distópico, no qual as mulheres eram obrigadas a obedecer a regras rígidas e de subjugação), com publicação internacional prevista para 10 de setembro.

“Não temos previsão por agora. O manuscrito de ‘The Testaments’ ainda não foi divulgado e normalmente são obras de tradução complexa”, explicou fonte da editora.

“The Testaments” é outro dos livros que figuram na lista de 13 autores com romances nomeados para o prémio literário Booker, anunciada em julho.

A história de “The Testaments” é narrada por três personagens femininas e passa-se 15 anos após a cena final de Offred, a protagonista do primeiro livro, o momento em que a porta da ‘van’ preta bate e a personagem está prestes a ser levada para um futuro incerto ou de liberdade, ou de mais tortura e prisão, ou até mesmo de morte.

Outra obra que figura nos finalistas do conceituado prémio literário britânico é “Frankisstein: Uma História de Amor”, da autoria da escritora inglesa Jeanette Winterson, que vai ser publicado em Portugal no final de outubro pela Elsinore, com tradução de Joana Neves.

Tendo por base um cenário que mostra como o Homem poderá estar perto de ser ultrapassado pela máquina, Jeanette Winterson escreveu um livro “divertido e delirante, ousado e visionário”, que é “uma história de amor sobre a própria vida”, descreve a editora.

Em pleno ‘Brexit’, uma jovem médica transgénero apaixona-se por um conceituado professor que lidera o debate sobre a Inteligência Artificial; um divorciado está prestes a fazer fortuna com uma nova geração de bonecas sexuais para homens solitários; no Arizona, um armazém criogénico alberga dúzias de corpos de homens e mulheres física e legalmente mortos, à espera de regressar à vida. Episódios que se passam em 1816, quando a jovem Mary Shelley escreve uma história sobre a criação de uma forma de vida não biológica.

Ainda no plano das possibilidades editoriais estão o novo romance da escritora turca Elif Shafak, “10 Minutes 38 Seconds in This Strange World”, publicado em maio, e “The Man Who Saw Everything”, da britânica Deborah Levy, publicado em agosto, ambos igualmente finalistas do Prémio Booker.

A Quetzal, que editou o último livro da autora turca, “Três filhas de Eva”, afirma que “é provável que o livro venha ser feito”, mas, pelo menos para já, “ainda não está previsto” no plano editorial.

Nesta obra, que lança um olhar sobre as vítimas de violência sexual, o leitor mergulha na mente da trabalhadora sexual “Tequila Leila”, que está a morrer num contentor de lixo nos arredores de Istambul.

À medida que o seu cérebro começa a fechar-se, Leila, assumindo os papéis de contista digressiva e de sua própria biógrafa, volta atrás no tempo para traçar a história da pequena rapariga das províncias que acaba como uma história de crime de duas colunas nos jornais da cidade.

A Relógio d’Água diz também ser “provável” que venha a editar “The Man Who Saw Everything”, de Deborah Levy, uma vez que recentemente publicou os seus dois ensaios — “O custo de vida” e “Coisas que não quero saber” -, mas ainda está “em fase de negociação de direitos”.

O novo romance de Deborah Levy – o seu sétimo e terceiro consecutivo a ser nomeado para o prémio Booker – desmascara e enfrenta a negação da culpa individual, examinando o que se vê e o que se deixa de ver, o grave crime da negligência, o peso da história, e as tentativas desastrosas de ignorar o que se passa.

O “homem” do título é Saul Adler, um historiador, o “Tudo” é a sua vida e a de todos: os seus amores e deceções, uma história da Europa do século XX.