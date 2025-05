Apesar de ter estreado apenas na passada quinta-feira, dia 8 de maio, e de não ter tido muita publicidade nos meios de comunicação, ‘Forever’ está a ser um sucesso mundial.

A série é uma adaptação do livro mais controverso de Judy Blume, ‘Forever’, que explora temas predominantes da adolescência, como o sexo e a intimidade. No entanto, o que tornou este livro tão popular e importante para muitos jovens também fez com que a obra fosse banida por múltiplas escolas e bibliotecas nos Estados Unidos.

Mas sabemos que a arte não se conforma. É assim que nasce a adaptação. A série acompanha um casal de jovens negros, Keisha Clark e Justin Edwards, que se reconectam numa passagem de ano em 2018 e navegam pela sua primeira relação e intimidade, ao mesmo tempo que lidam com as adversidades do seu contexto social.

Enquanto Justin vem de uma família rica e é um dos poucos estudantes negros na sua escola secundária, Keisha é educada por uma mãe solteira, que tem dois trabalhos para poder sustentar as propinas do novo colégio da filha, após esta perder a sua bolsa, e está ainda a lidar com traumas do último namoro.