O fotógrafo da National Geographic Joel Sartore vai estar hoje no Porto a fotografar animais de espécies ameaçadas ou em vias de extinção, como a salamandra lusitânica, segundo uma informação da Câmara do Porto.

Joel Sartore é o responsável pelo projeto Photo Ark, tendo inaugurado em outubro a exposição “A Nova Arca de Noé”, onde estão representadas 40 espécies ameaçadas de extinção.

Será uma sessão fotográfica aberta ao público no Museu Botânico do Porto, num projeto que é feito em parceria com os investigadores do CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, segundo o site da empresa municipal Porto Lazer.

O fotógrafo tinha estado a inaugurar a exposição do projeto Photo Ark no Porto, em outubro, e regressa agora à cidade para “fotografar mais um grupo de animais de espécies ameaçadas ou em vias de extinção” em Portugal.

A exposição “A Nova Arca de Noé” está patente até final deste mês na Galeria da Biodiversidade - Centro Ciência Viva, no Museu Botânico do Porto.

Foi no Verão de 2005, que Joel Sartore entrou no Jardim Zoológico de Lincoln, Nebraska, para fotografar aquele que seria o primeiro animal da sua arca fotográfica: um rato-toupeira-pelado, dando assim início ao projeto Photo Ark.

O objetivo do projeto, segundo o site da National Geographic, é fotografar toas as espécies existentes em cativeiro para criar um “arquivo inédito da biodiversidade global”.

Mais de doze anos depois, o fotógrafo já visitou mais de 250 jardins zoológicos e centros de vida selvagem, distribuídos por mais de 40 países e já registou mais de 7.000 retratos. O objetivo é conseguir fotografar as 12.000 espécies existentes em cativeiro em 25 anos de projeto.