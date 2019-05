O título do disco foi-lhe sugerido pelo radialista Henrique Amaro e a inspiração veio de um tema do norte-americano Daniel Johnson. Neste disco não queria dar apenas uma parte de si, por essa razão quatro anos separaram os primeiros temas de avanço, que acabaram por não fazer parte do disco, do resultado final. "Cheguei à conclusão que aquilo que tinha lançado representava apenas uma parte de mim, não a totalidade", conta. Longe do formato de banda a que estamos habituados a vê-lo e a ouvi-lo — Yellow W Van, Oioai, Buraka Som Sistema, Orelha Negra, entre muitas outras —, "O Amor Encontra-te no Fim" é resultado de um processo "solitário", de Fred fechado no seu estúdio "muitas vezes sem ar" ou "com um peso no peito" que não o deixava respirar.

Filho do Kalú, baterista dos Xutos e Pontapés — que em 2013 também se estreou em lides a solo —, nesta conversa Fred fala sobre a relação com a bateria, que sempre esteve lá, com o pai e com os Xutos — "Quando era miúdo, às vezes ficava mais triste porque queria ser eu, não queria ser o filho de". Relação que passa ainda pelo amor aos dragões — "têm eternamente um Dragão em Lisboa".

"O Amor Encontra-te no Fim", disponível digitalmente desde o passado dia 3 de maio, chegou hoje às lojas físicas e inclui colaborações com Francis Dale, Amaura, Carlão e Marcelo Camelo, que dá voz a "Boo", tema escolhido como primeiro single. O álbum será apresentado ao vivo, pela primeira vez, em Lisboa, no Lux, no próximo dia 16 de maio. "Vou recriar exatamente ao vivo aquilo que senti quando o fiz", promete.

"O Amor Encontra-te no Fim", título deste disco, é uma clara referência a um tema do Daniel Johnson ["True Love Will Find You In The End"], à partida alguém a quem não te associaríamos. Mas é uma influência tua?

Eu adoro-o, e gosto de música no geral. Adoro música. O Daniel Johnson é alguém por quem sempre tive uma grande admiração. Por ele, pelo seu percurso e pela pessoa que é. As músicas dele também me tocam de uma maneira muito profunda. Não tinha título para o disco e fui ter com o Henrique Amaro [radialista]. Foi ele que me sugeriu este ["O Amor Encontra-te no Fim"]. Achei perfeito, porque tinha exatamente a ver com o disco. Espero não ser processado por isso [risos]. Não é com má intenção, apenas espelha bem o que é este disco. No fim [no tema "Para Nunca Mais Cair"] até toco viola e canto parte da "True Love Will Find You In The End"...

Engraçada essa referência ao Henrique, tinha aqui uma questão relacionada com ele. Já te ouvi, por várias vezes, falar de discos que ele te mostrou e que foram importantes para ti. Ou como quando trabalhavas num café e saías a meio do turno para ir a casa dele ter uma lição com as novidades musicais. Como é hoje a vossa relação, ao ponto de ser ele o responsável pelo título deste disco?

Há pessoas na nossa vida que funcionam como pilares. Existem os pilares familiares, os nossos filhos, as nossas companheiras ou companheiros, os pais. Depois existem outros pilares, como os amigos, que ajudam a viveres a tua vida com um chão mais firme. O Henrique está no meio das duas partes, familiar e amizades. Familiar no sentido de ser uma pessoa tão próxima de mim, da minha família, há tantos anos, que tenho um à vontade com ele bastante grande. Há também um lado de amizade que é muito importante; ele esteve sempre perto em todos os momentos em que o procurei. Para além disso, é uma pessoa que admiro muito pelo seu trabalho. Lembro-me de pedir a chave do carro à minha mãe e de lá ficar a noite toda a ouvir o programa dele [na Antena 3] para ver se a minha música passava. Sempre segui as coisas dele e sempre foi uma referência para mim.

Desde 2014 que já havia algumas pistas sobre a possibilidade de um trabalho teu a solo. Em 2015, chegaste mesmo a lançar alguns temas no Soundcloud, entre eles um com o Enoque. Porquê só agora a edição do disco?

Sempre quis fazer algo sozinho, para experimentar. Não para deixar de tocar em grupo — impensável. Tenho as minhas bandas e adoro, mas queria experimentar sozinho. Porque [a solo] consegues expor-te de forma diferente e falar de coisas de uma forma que só tu é que podes falar. Gostei do resultado quando lancei as primeiras músicas, mas o tempo foi passando e eu estava um pouco à procura da minha zona de conforto. Onde é que estava bem, onde é que poderia representar melhor a minha vivência musical e as minhas influências. Cheguei à conclusão que aquilo que tinha lançado representava apenas uma parte de mim, não a totalidade. Precisava de evoluir mais, de estudar mais, de viver mais um bocadinho. Então estive mais uns anos em trabalho de pesquisa, de vivências, de acontecimentos, que me fizeram chegar a um ponto em que tive de me entregar [a este disco] a cem por cento.

Na altura dizias que o disco teria de tudo um pouco, desde convidados às influências dos projetos onde estás e pelos quais já passaste. A única coisa que não teria seria a tua voz. Voltaste atrás nessa ideia?

Sim e não. Foi um processo muito solitário, estive muitos meses fechado na minha sala, sozinho, a fazer [o disco]. Não comecei com essa ideia de cantar, mas as coisas foram evoluindo e eu estava muito mexido internamente e estava com necessidade de expulsar o que eu sentia. Houve um dia em que a minha garganta estava... Precisava de colocar algo cá fora e experimentei fazer coros numa música. Depois, de repente, fui para outra. E para outra. Não foi propositado. Não te posso dizer que tenho a certeza absoluta de que nunca vou cantar [num disco] do princípio ao fim. Porque isso pode acontecer, embora ache que não. O que eu fiz foi seguir o meu coração e o que estava a sentir. Deu-me para aí, não sou um cantor, mas esforcei-me.

Tem a tua voz, mas não só. Para além dos convidados ouvimos o Valete, em "Amigo", e o António Lobo Antunes e o Zé Pedro, em "Geshe". Porquê eles?

São as minhas influências. O Zé Pedro é uma influência na minha vida, eternamente. O António Lobo Antunes é uma das minhas referências literárias, gosto muito dos livros dele e aprecio muito toda a sua obra e percurso. É um génio. Quando inicio um processo criativo, tento procurar as minhas influências em tudo, não só na música. E vou às minhas influências todas. Que vão desde a literatura, com o Lobo Antunes, como vão à pintura, com o Basquiat. O Basquiat foi uma pessoa que me inspirou muito neste disto. Mesmo muito. Não é visível, porque não há pinturas. Apesar de no YouTube, [a imagem de destaque de] cada tema ter um boneco meu. Também não sei desenhar, mas é a minha leitura da música. Quem me inspira não tem de ser necessariamente um artista, pode ser um amigo. Só não posso pôr toda a gente que me influencia ou tinha de colocar trinta mil pessoas.

O Valete diz, a certa altura, em "Amigo", que "quando os beats saírem, um gajo vai cuspir feio em cima deles". Já tinhas mostrado alguns destes temas a algumas pessoas?

Sim, e o Valete foi uma delas. Houve algumas pessoas que acompanharam de perto o processo, além dos meus amigos que vão tocar comigo ao vivo, o Riqué e o Alberto, o Tequilla também esteve sempre muito próximo. Depois, o Sam, todos os Orelha, o Valete... São pessoas próximas e por ter feito tudo sozinho tive muitas dúvidas, receios e medos. Às vezes precisava da ajuda dos meus amigos para me darem uma força, um incentivo ou para me chamarem à atenção do que poderia estar a fazer errado. Procurei sempre a ajuda dos meus irmãos e amigos.

Porque integrar uma banda ou ser produtor do disco de outra pessoa é completamente diferente de estar a fazê-lo sozinho.

Fiz tudo. Estava a compor, mas era o técnico de som... E às vezes precisava de ajuda.