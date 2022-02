“A maior festa da música portuguesa, realiza-se no Coliseu dos Recreios, no dia 5 de maio, numa grandiosa celebração que poderá finalmente voltar a contar com o calor do público, após duas edições com fortes restrições decorrentes das medidas de combate à pandemia”, refere a organização dos prémios, num comunicado esta segunda-feira divulgado.

Os nomeados das categorias de Melhor Grupo, Melhor Artista Feminina, Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum, Vodafone Canção do Ano, Melhor Videoclipe, Prémio Lusofonia, Artista Revelação, Melhor Álbum Fado, Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita e Melhor Álbum Jazz serão anunciados no final de março.

No dia 05 de maio, serão ainda anunciados os vencedores dos prémios Carreira e da Crítica, “categorias não sujeitas a nomeação”.

A cerimónia, que contará com “oito atuações inéditas”, será transmitida em direto na RTP1.

Os PLAY – Prémios da Música Portuguesa são promovidos pela SAPM – Associação Prémios da Música, uma entidade sem fins lucrativos criada pela associação Audiogest e a cooperativa GDA.