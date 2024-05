São presença frequente junto de hospitais, estações de comboios, supermercados. Se existe um gato num espaço público à procura do carinho de um estranho, é provável que seja um ruivo.

Os proprietários muitas vezes pedem desculpas aos vizinhos pelos atos felinos de invasão ou roubo.

O biólogo e especialista em comportamento felino Roger Tabor, citado num artigo da BBC, diz que o "arquétipo do 'grande e velho ruivo' é o gato clássico da casa ao lado" e o seu comportamento pode ser devido aos vikings.

“O consenso científico é que existem algumas diferenças de comportamento entre raças, como os brincalhões birmaneses ou os plácidos persas, mas não diferenças de cor”, disse.

"No entanto, os estudos sobre as perceções dos proprietários contam uma história diferente, com os gatos malhados e cinzentos que são 'indiferentes' e o gato ruivo sendo visto como 'mais amigável e afetuoso'."

“Para ser um gato ruivo, uma gatinha deve herdar duas cópias do gene gengibre, mas os machos só precisam herdar uma”, explica o Sr. Tabor.

"As medições também mostraram que geralmente os machos ruivos são mais pesados ​​do que a maioria dos gatos de outras cores. Os machos ruivos tendem a ser mais altos e mais largos do que a maioria dos outros moggies - exceto o Maine Coon norte-americano."

Poderá o tamanho e aparente destemor ser as razões por trás deste comportamento extrovertido?

“A percepção de que os gatos ruivos são mais amigáveis ​​e mais confiantes com as pessoas pode torná-los menos temerosos de vaguear pelas calçadas e estradas”, revelou o especialista em gatos. Essa natureza extrovertida pode ser uma das razões pelas quais os gatos ruivos eram aparentemente tão populares entre os vikings, considerou.

A ideia dos gatos amarelos poderem ter sangue viking foi proposta por Neil B Todd há quase 50 anos na revista Scientific American, onde mapeou a forte presença do gene felino ruivo em locais onde havia assentamentos vikings na Europa e no Reino Unido.

"Ele acreditava que os vikings transportavam gatos ruivos da Turquia e do Mar Negro para a Escandinávia e Grã-Bretanha. Iorque, que já foi um reduto viking, ainda tem uma população maior de gatos ruivos do que Londres."

Acrescentou: “Os vikings podem ter gostado apenas do pelo diferente, mas eu sugeriria que a natureza amigável e menos medrosa do gato ruivo poderia ser a razão pela qual ele entrou corajosamente nos seus barcos. "Pode dizer-se que os próprios gatos ruivos têm uma disposição viking, amigáveis ​​com as pessoas com quem se dão bem, mas ferozes com os gatos adversários."