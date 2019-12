É aquela altura do ano em que se começa a olhar para trás no mundo do entretenimento. Assim, às 13h00 portuguesas desta segunda-feira, os atores Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson apresentaram as escolhas de mais 90 jornalistas do que melhor se fez no cinema e na televisão em 2019.

É sempre uma coisa um pouco "relativa". E nem sempre vai existir concordância nas escolhas, apesar de existirem as mais óbvias e aquelas que dificilmente falhariam. Independentemente de onde venham: se de um grande estúdio, de uma plataforma de streaming, ou de uma produção independente. Porque o cenário, como recorda o The New York Times (NYT), em 2016, era bem diferente. Nesse ano, Fukugana realizou "The Beasts of No Nation", mas apenas conseguiu uma nomeação pelo papel de Idris Elba. Hoje, em 11 categorias, a Netflix conseguiu, só nos filmes, 17 nomeações.

Nomeações distribuidores de filmes Netflix — 17 Sony Pictures Releasing — 8 Walt Disney Studios Motion Pictures — 6 Warner Bros. Pictures — 6 Lionsgate — 5 Universal Pictures — 5 NEON — 4 Amazon Studios — 3 Paramount Pictures — 3 United Artists Releasing — 3 A24 — 2 Focus Features — 2 Fox Searchlight Pictures — 2 Sony Pictures Classics — 2 LD Entertainment / Roadside Attractions — 1 STXfilms — 1

A Netflix sai em alta, pois não só conta com o filme mais nomeado (Marrige Story, de Noah Baumbach) e que tem indicações em seis categorias, incluindo Melhor Filme - Drama, como também vê O Irlandês, de Martin Scorsese, contar com cinco nomeações — tantas como Era Uma Vez em… Hollywood, de Quantin Tarantino —, e Os Dois Papas, de Fernando Meirelles, com quatro.

Porém, duas surpresas que saltam prontamente à vista: embora os Globos tenham reconhecido os nomes maiores de O Irlandês (Martin Scorsese, Joe Pesci, Al Pacino e o argumentista Steve Zaillian) acabou por ignorar Robert De Niro, que interpreta tão somente o papel principal do filme, assim como deixou Baumbach de fora na categoria de realização.

O NYT, recorda, porém, que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood perdeu parte daquela reputação de excentricidade que outrora teve. Ou seja, vai "espalhando" nomeações um pouco por todos os players envolvidos. Um exemplo disso? A categoria de Melhor Filme continua partida em duas categorias (Drama e Musical de comédia) — algo que faz abanar muitas cabeças. Este ano, por exemplo, Era uma Vez ... em Hollywood vai competir na categoria de comédia, juntamente com Rocketman, de Dexter Fletcher.

Greta Gerwig, que escreveu e adaptou Little Women, de Louisa May Alcott, não recebeu qualquer nomeação, ao contrário do que sucedeu em 2017, pelo filme Lady Bug. Saoirse Ronan, aliás, foi a única a ser distinguida pelo filme de Gerwig.

O universo dos super heróis também não foi esquecido e Joker estará em várias frentes. O filme que Todd Phillips (que também está nomeado para Melhor Realizador) quis fazer de forma diferente e conseguiu quatro nomeações, incluindo Melhor Filme - Drama, e a mais previsível, a de Joaquin Phoenix na categoria de Melhor Ator.

Interessante, embora sem surpresas, está a categoria naquilo que se fez fora dos Estados Unidos — à qual concorria o português A Herdade, de Tiago Guedes. Parasitas, de Bong Joon Ho, que em 2017 realizou Okja para a Netflix, é um dos que encantaram os críticos e está nomeado para Melhor Filme Estrangeiro, a par de A Despedida, de Lulu Wang. À partida, são os dois favoritos, mas poderá haver sempre uma surpresa a assinalar. Porque não se deve descartar os restantes: A Vida Invisível, de Karim Aïnouz; Os Miseráveis, de Ladj Ly; Dor e Glória, de Pedro Almodovar; e Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma.

Nomeações de TV Netflix — 17 HBO — 15 Hulu — 5 Amazon Prime Video — 5 FX Networks — 4 Apple TV+ — 3 Showtime — 3 BBC America — 2 USA Network — 1

Na animação, destaque para a ausência de I Lost my Body — ganhou prémios em Cannes e é escrito pelo argumentista de Amélie, tendo sido agarrado pela Netflix. Os Globos deram primazia aos títulos que pertencem a grandes estúdios.

E, por falar em grande estúdio e nomeações de animação, foi desfeita uma dúvida: a de que categoria, em caso de nomeação, é que iria figurar a nova versão de Rei Leão. Jon Favreau, que o realizou, não sabe bem catalogar o seu próprio filme devido às técnicas inovadoras com que o concebeu, mas a verdade é que este acabou mesmo por estar na categoria de Melhor Filme de Animação.

Na TV, destaque ainda para a nomeação de The Morning Show, da Apple TV Plus, a primeira da tecnológica da maçã — e logo na categoria de Drama. Paralelamente, as protagonistas da história, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon também receberam nomeações para Melhor Atriz. Contudo, a Netflix também pode almejar conquistar a TV, pois a terceira temporada de The Crown, a história sobre a família real da Rainha Isabel II, é, a par de Big Little Lies ou Succession (ambas da HBO), a favorita na categoria (Drama) a conseguir alcançar a distinção. A HBO, de resto, fica em segundo lugar no que às nomeações de televisão diz respeito, com 15.

Era para ser a melhor e a mais arrebatadora temporada. No entanto, de acordo com aquilo que se pode avaliar pela opinião dos críticos e dos fãs, o final da Guerra dos Tronos deixou muito a desejar. E isso acabou por se refletir esta segunda-feira. E logo numa nomeação que certamente fará correr muita discussão ou não fosse ela para o ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow.

No entanto, não é a única esquecida e que deixa algumas questões no ar, especialmente depois de ser um das séries mais bem cotadas entre os críticos. O drama da HBO, Watchmen, uma adaptação de Damon Lindelof do icónico trabalho de Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons, acabou preterido, assim como a sua protagonista Regina King (recorde-se que a última colaboração da dupla, The Leftovers, nunca recebeu carinhos nos Globos) também acabou de fora das nomeadas. Por fim, refira-se que a terceira temporada de Strangers Things, que estreou no verão, também passou ao lado e não conta com qualquer nomeação, assim como a última temporada de Veep.