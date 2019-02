"Black Panther", "BlacKkKlansman - O infiltrado", "Bohemian Rhapsody", "A favorita", "Green Book - Um guia para a vida", "Roma", "Assim nasce uma estrela" e "Vice" eram os restantes candidatos ao Óscar de melhor filme.

O cineasta mexicano Alfonso Cuarón venceu três Óscares, incluíndo de Melhor Realizador, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro, pelo filme "Roma" — já vencera o Leão de Ouro do festival de Veneza, em setembro do ano passado, naquele que é o primeiro filme produzido pela Netflix a estar nas principais categorias. No entanto, apesar do maior favoritismo nas casas de apostas, não ganhou na categoria principal.

Nas categorias individuais, destaque para o desempenho de Rami Malek como Freddie Mercury, dos Queen, em "Bohemian Rhapsody", que foi distinguido com o Óscar de melhor ator.

Por seu turno, Olivia Coleman venceu o Óscar de melhor atriz, pelo desempenho no filme "A Favorita". Colman já tinha vencido o prémio de melhor atriz da academia britânica de cinema e televisão (BAFTA), pelo mesmo desempenho, no filme de Yorgos Lanthimos.

Contudo, foi a entrega do Óscar de melhor atriz secundária abriu a cerimónia de celebração da indústria cinematográfica norte-americana.

Regina King, de 48 anos, nomeada pela primeira vez, superou a mexicana Marina de Tavira de "Roma", Amy Adams de "Vice" e Emma Stone e Rachel Weisz de "A Favorita".

O ator Mahershala Ali ficou com a estatueta de melhor ator secundário pela interpretação de um pianista clássico negro que viajou pelo sul dos Estados Unidos nos anos 1960, no filme 'Green Book - O Guia".

Foi o segundo Óscar para o ator de 45 anos em três anos, depois de ter conquistado a estatueta por "Moonlight" na mesma categoria.

O documentário "Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, produzido pela National Geographic, conquistou o Óscar de melhor documentário, na 91.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, entregues hoje em Los Angeles.

O filme conta com dois portugueses, Joana Niza Braga e Nuno Bento, na equipa de som.

"Free Solo", que se estreia a 17 de março no National Geographic, acompanha o alpinista norte-americano Alex Honnold numa escalada de 900 metros, sem cordas ou proteções, na parede de granito El Capitan, no Parque de Yosemite (Estados Unidos).

O português Nuno Bento já foi distinguido nos prémios norte-americanos Golden Reel, pelo trabalho de edição de som neste documentário.

Joana Niza Braga, "foley mixer" no filme, foi distinguida no fim-de-semana passado noutros prémios específicos para montagem de som: os norte-americanos Cinema Audio Society Awards.