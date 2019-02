As luzes, os vestidos, as estatuetas, a passadeira... e tudo o resto. Veja aqui as melhores fotos da 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas.













































O Óscar de melhor filme foi entregue a "Green Book - Um guia para a vida". O cineasta mexicano Alfonso Cuarón venceu três Óscares, incluíndo de Melhor Realizador, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro, pelo filme "Roma" — já vencera o Leão de Ouro do festival de Veneza, em setembro do ano passado, naquele que é o primeiro filme produzido pela Netflix a estar nas principais categorias. No entanto, apesar do maior favoritismo nas casas de apostas, não ganhou na categoria principal. Nas categorias individuais, destaque para o desempenho de Rami Malek como Freddie Mercury, dos Queen, em "Bohemian Rhapsody", que foi distinguido com o Óscar de melhor ator. Por seu turno, Olivia Coleman venceu o Óscar de melhor atriz, pelo desempenho no filme "A Favorita". Colman já tinha vencido o prémio de melhor atriz da academia britânica de cinema e televisão (BAFTA), pelo mesmo desempenho, no filme de Yorgos Lanthimos. Todos os vencedores aqui. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.