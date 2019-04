"Devido a um reforço nas medidas de segurança, informamos que haverá um atraso na receção do conteúdo do novo episódio de A Guerra dos Tronos", pode ler-se no comunicado da HBO Portugal publicado nas redes sociais.

A plataforma de streaming informou ainda que vai disponibilizar o terceiro episódio "com um atraso de aproximadamente 20 minutos a 1 hora".

Na madrugada de segunda-feira é lançado um dos episódios mais aguardados pelos fãs "Batalha de Winterfell", a guerra que irá opôr os white walkers do Rei da Noite aos comandados de Jon Snow e Daenerys Targaryen