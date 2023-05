Após não terem conseguido chegar a um acordo com a Alliance of Motion Pictures and Television Producers, os argumentistas estão em greve. Numa tentativa de exigir salários mais justos aos grandes estúdios de Hollywood e às plataformas de streaming, os membros da Writers Guild of America (WGA) entraram em greve, pela primeira vez desde 2007.

Pela primeira vez em 15 anos, os argumentistas de Hollywood vão parar a produção de conteúdos para nomes bem conhecidos da indústria como a Disney, Netflix, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount Global, Amazon, Apple e Sony. A previsão é que se juntem à greve mais de 11 mil membros da Writers Guild of America (WGA), depois de a associação ter partilhado, na última quarta-feira, que os estúdios e as plataformas de streaming não chegaram a um consenso depois de seis semanas de intensas negociações. E na sequência de não se ter chegado a um acordo, a WGA não viu outra opção senão protestar. Mas quais são, concretamente, os motivos que levam à greve? A discussão é complexa e envolve muitas percentagens e propostas, mas a WGA define como principais reivindicações os aumentos salariais e umas muito necessárias mudanças estruturais num modelo de negócio cada vez mais desfavorável a quem escreve as histórias que consumimos. Porém, a Variety ajuda a descodificar o que está em discussão e explica que o principal factor que levou os guionistas a avançar com a greve foi a falta de confiança entre os trabalhadores e os produtores numa altura em que a indústria do entretenimento está atravessar uma grande transformação, visto que o streaming mudou a forma como os filmes e os programas de televisão são produzidos e distribuídos. Para os guionistas, isto teve mudanças significativas nos seus ganhos, visto que: Os nomes mais conhecidos estão a ser beneficiados em detrimento dos restantes, com contratos de produção na ordem dos 200 e 300 milhões de dólares a serem entregues apenas a escritores/produtores de sucesso quase garantido. É pensar em Shonda Rhimes ("Anatomia de Grey", "Bridgerton") ou Ryan Murphy ("Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "American Horror Stories").

As séries recentes são mais curtas do que eram. Dos 22 a 24 episódios habituais por temporada, o número reduziu e passou a ser apenas de seis, oito ou 10. Este é um ponto importante para os argumentistas, que normalmente são pagos por episódio.

Depois, segundo a WGA, há outro grande problema a escalar: a diferença de experiência entre os escritores mais estabelecidos e os mais jovens. Os argumentistas que são dispensados antes do início da produção não têm as mesmas oportunidades. Ou seja, ficam sem a possibilidade de aprender como supervisionar uma produção e as funções de pós-produção, que são passos vitais para aqueles que pretendem tornar-se produtores. Na declaração feita na quarta-feira passada, a WGA afirmou que o seu comité de negociação "iniciou este processo com a intenção de chegar a um acordo justo, mas as respostas dos estúdios têm sido totalmente insuficientes, tendo em conta a crise existencial que os guionistas enfrentam". Desta forma, entraram oficialmente em greve os milhares de guionistas que se sentem injustiçados por estas medidas, o que vai resultar numa paragem imediata da produção de muitos talk shows, filmes, séries de televisão e, possivelmente, atrasar o início de novas temporadas das mesmas. Esta interrupção ocorre num contexto de extrema agitação económica e tecnológica em Hollywood, por via do crescente domínio dos serviços de streaming e do declínio das audiências das emissões tradicionais. Outro aspeto importante é ainda a crescente aposta na Inteligência Artificial (IA) que gera ansiedade e incerteza sobre o futuro das profissões criativas, nomeadamente dos guionistas que temem os avanços de ferramentas tipo ChatGPT. A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa os estúdios e os serviços de streaming nesta negociação coletiva, partilhou num comunicado que esta terminou sem acordo. Na sua explicação, a AMPTP disse que ofereceu uma "proposta [...] abrangente", contudo, os pontos cruciais para a WGA, como o tamanho mínimo da equipa de escrita e o número mínimo de horas de trabalho, permanecem inatingíveis. Quanto tempo é que vai durar? Ninguém sabe ao certo. A greve de 2007 prolongou-se por 100 dias, até 2008. A greve mais longa, em 1988, durou 153 dias. No entanto, apesar das diferenças, ambas as partes (WGA e AMPTP) afirmam estar dispostas a viabilizar um acordo, apesar de não terem data marcada para voltar às negociações.