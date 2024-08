O livro "The Collected Poems of J. R. R. Tolkien" vai ser publicado pela HarperCollins no próximo mês.

Segundo o The Guardian, Tolkien teve dificuldade em publicar poesia durante a sua carreira, embora tenha incluído quase 100 poemas em "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis". Agora, mais de 195 poemas vão ser publicados, incluindo 70 inéditos. Tolkien participou na primeira Guerra Mundial e os poemas inéditos incluem vivências do conflito. Há também obras metafóricas que se preocupam com a vida, perdas, fé e amizade. Na introdução da obra, os editores destacam o facto de a poesia nas principais obras passar por vezes despercebida. "Como os seus escritos de maior sucesso comercial, 'O Hobbit' e 'O Senhor dos Anéis', tiveram tantos leitores, e porque incluem entre eles quase 100 poemas (dependendo de como se conta), a habilidade de Tolkien como poeta já deveria ser bem conhecida". "Muitos dos que gostam das suas histórias da Terra-Média passam pelos seus poemas muito rapidamente ou evitam-nos completamente, seja com pressa de continuar com a narrativa em prosa ou porque não gostam de poesia em geral. É perda deles, pois estão a perder elementos integrais às histórias que ajudam a conduzir os seus enredos e contribuem para o caráter e o humor", referem ainda.