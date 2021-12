"De volta a Hogwarts". Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson juntaram-se ao cineasta Chris Columbus e a outros membros do elenco dos oito filmes de Harry Potter, pela primeira vez, para comemorar o aniversário do primeiro filme, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", que foi lançado há 20 anos.

Assim, a retrospetiva especial vai "contar uma encantadora história de making-of através de novas entrevistas e conversas com o elenco, convidando os fãs para uma jornada mágica", segundo a HBO, que anunciou a estreia em Portugal para dia 1 de janeiro de 2022.

"Harry Potter 20.º Aniversário: De volta a Hogwarts" vai, assim, "celebrar o legado incomparável dos filmes Harry Potter e o seu impacto permanente nos corações, mentes e imaginações de famílias e fãs em todo o mundo".

"Tem sido uma jornada incrível desde a estreia do filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e testemunhar como evoluiu para esse universo extraordinário interligado foi no mínimo mágico", afirma Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics.

"Esta retrospetiva é um tributo a todos cujas vidas foram tocadas por este fenómeno cultural, desde o talentoso elenco e equipa que se dedicou de coração e alma a estes filmes extraordinários para os fãs apaixonados que continuam a manter o espírito do Wizarding World vivo 20 anos depois", afirmou.

Por sua vez, o produtor executivo Casey Patterson refere que "há magia no ar aqui com este elenco incrível, enquanto todos eles regressam aos cenários originais de Hogwarts, onde começaram há 20 anos".

"A emoção é visível enquanto se preparam para levar os fãs numa jornada muito especial e pessoal através da realização destes filmes incríveis", disse.