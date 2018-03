“Interessa-me ser uma figura feminina, a figura estrangeira que vê Portugal à época com os olhos de quem vem de fora. E interessa-me o podermos falar de nós e de quem éramos e de como se vivia uma história de amor com esta urgência”, afirmou hoje a realizadora aos jornalistas, num intervalo das filmagens.

“Snu”, que se estreia a 27 de setembro, é protagonizado por Inês Castel Branco, no papel de Snu Abecassis, que fundou a editora Publicações Dom Quixote e desafiou uma sociedade portuguesa ao assumir, nos anos 1970, uma união de facto com Francisco Sá Carneiro, que no filme é interpretado por Pedro Almendra.

“Esta é uma história de amor e de coragem e é isso que me prende a este filme”, sublinhou Patrícia Sequeira, que assina a segunda longa-metragem de ficção depois de “Jogo de damas” (2016), a convite da produtora portuguesa Sky Dreams.

O argumento foi escrito por Cláudia Clemente, com consultoria histórica de Helena Matos, e baseia-se nas biografias sobre Snu Abecassis e Sá Carneiro e em documentação da época.

Helena Matos descreveu esta produção como “um filme arriscadíssimo” pelo contexto político que recupera, pela própria particularidade da relação entre a editora e o político, pela polémica em torno do acidente em que ambos morreram, e porque é ainda uma memória recente da História de Portugal.

“Os portugueses não estão habituados a ver ficção com as suas personagens vivas. Passam a vida a dizer que ainda não é o tempo de falar das coisas, quanto mais fazer ficção. (…) Isto mexe com muita coisa. É provavelmente dos filmes portuguesas mais arriscados, porque se têm feito grandes histórias de amor e liberdade, mas estava tudo morto, estava tudo na paz dos cemitérios. E aqui ninguém está na paz dos cemitérios”, disse.