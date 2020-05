Nota: Foi nomeado para “Melhor Filme”, nos Óscares de 2016, e Casey Affleck (o irmão de Ben Affleck) levou para a casa a estatueta dourada de “Melhor Ator”. Depois de um incêndio em casa que matou toda a sua família, Lee Chandler (Casey Affleck) entra num estado de depressão profunda. No entanto, tem de ganhar forças para ir tomar conta do seu sobrinho adolescente, que também ficou sem pai. Se não viu um dos melhores dramas de 2016, tem aqui a oportunidade o fazer no conforto do sofá. Já preparou as pipocas?

Música

"Clube 80"

A que horas: 19h00

Onde: No site da Web Radio Apollo, que pode ser consultado aqui.

Nota: Aos domingos, num programa conduzido por Luís Ferrão, encontram-se a passar na Radio Web Apollo, as grandes músicas dos anos 70, 80 e 90 — mas não é só. No programa "Clube 80", Ferrão também dá a conhecer algumas curiosidades sobre os grupos musicais da altura. Se gostava de voltar atrás no tempo para ouvir os grandes clássicos, só tem de ir ao site Web Radio Apollo e desfrutar.

Teatro

“A Canção de Lisboa”

A que horas: 21h30

Onde: No Facebook do Teatro Politeama - Filipe La Féria

Nota: Reuniu consenso entre a critica e o público e é considerado um dos maiores musicais portugueses. No dia da estreia da transmissão online do espetáculo, dia 22 de maio, oito mil pessoas assistiram em simultâneo. Se não quer perder este clássico de Filipe La Féria, ainda vai a tempo, porque “A Canção de Lisboa” vai ser transmitida na página de Facebook do teatro Politeama até ao dia 25 de maio.

____________

“A Matança ritual de Gorge Mastromas”

A que horas: Às horas que o leitor desejar. O vídeo já se encontra disponível.

Onde: Na Sala Online do Teatro Nacional de Dona Maria II, à qual pode aceder aqui.

Nota: O texto é de Dennis Kelly e a encenação de Tiago Guedes. O protagonista, para a surpresa de alguns, é Bruno Nogueira. Habituados ao tom humorístico e sarcástico de Bruno Nogueira, os portugueses têm agora a oportunidade de o ver num outro registo, um mais sério e sombrio. Interpretando Gorge Mastromas, um homem sem moral, Bruno Nogueira dá a conhecer um indivíduo que vendeu a alma ao diabo e que personifica a “banalidade do mal”. “A Matança ritual de Gorge Mastromas”, que demonstra a “irresistível tentação do mal”, conta ainda no seu elenco com Inês Rosado, José Neves, Beatriz Maia e Luís Araújo. Se gostava de saber mais informações acerca desta peça, clique aqui.