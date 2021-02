O diretor de conteúdos da HBO e HBO Max, Casey Bloys, revelou numa entrevista à TV Line quando começam as filmagens de "House of the Dragon", que irá mais uma vez mergulhar os fãs nos Sete Reinos criados por George R. R. Martin e numa época em que a Casa Targaryen governava a terra e os céus nas costas dos seus temíveis dragões.

“Estão-se a preparar”, disse Bloys na entrevista, “começam a filmar em abril”, acrescentou antes de explicar que os criadores da série, Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal, “levam muito tempo a escrever” e têm rascunhos de todos os 10 episódios da primeira temporada temporada "em várias fases" de criação.

Isso quer dizer que "House of the Dragon" começará a ser filmada exatamente dois anos depois do final de Game of Thrones, assim que a situação sanitária o permita. “Estamos a avançar com isso e estamos entusiasmados”, disse Bloys numa sessão de perguntas e respostas, em referência às medidas que se tomarão no set, que incluirão a vacinação contra a Covid-19 assim que possível.

Por outro lado, Boys também deu pistas sobre o resto das séries derivadas de "Game of Thrones" que se estão a desenvolver, incluindo Dunk & Egg, baseada numa trilogia de histórias curtas de Martin. A intenção dos criadores é explorar os Sete Reinos de perspetivas diferentes e de maneira paralela para que os fãs possam desfruta delas em simultâneo.

“Temos estado a falar de diferentes áreas a desenvolver, que é de onde veio a prequela”, explicou Bloys na sessão de perguntas e respostas. “O mundo de George R. R. Martin é enorme, e o interessante é que tem muitos matas de rota a seguir, em termos de histórias”.

“Uma das melhores coisas de House of the Dragon é que é um enredo que se relaciona diretamente com Game of Thrones, mas que tem muitas pequenas ramificações. Há muitas oportunidades e histórias para contar”, acrescentou ao referir-se a como os spin-offs da série principal exploram todo Westeros.

Sobre o anunciado da série de Game of Thrones animada, Bloys não descarta a possibilidade, embora de momento a ideia se encontre “numa primeira etapa embrionária”, já que neste momento as possibilidades são infinitas. “Nunca quis fazer isto sob o mandato de ter três séries ao mesmo tempo ou explorar animação para adultos ou qualquer outra coisa”, afirmou o direto de conteúdos, deixando a porta aberta a qualquer projeto futuro.

O elenco de "House of the Dragon" inclui Matt Smith ("Doctor Who") como Príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine ("The Outsider") como Rei Viserys, Olivia Cooke ("Bates Motel") como Alicent Hightower e Emma D'Arcy ("Truth Seekers") como Princesa Rhaenyra Targaryen.

A série chegará à HBO em 2022.