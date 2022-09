Terá sido o episódio 5 ("We Light the Way") de "House of the Dragon" o melhor da temporada até agora? Descobre a convicção partilhada pela equipa do Acho Que Vais Gostar Disto no recap desta semana!

Todo o episódio é um "build up" para a festa de noivado de Rhaenyra Targaryen com Laenor Velaryon, depois de os dois jovens terem chegado a um acordo sobre como cada um podia tirar máximo proveito da sua liberdade celebrando um importante compromisso. No entanto, bem sabemos a popularidade que celebrações de matrimónio têm no universo de "A Guerra dos Tronos" e portanto conseguíamos ir esperar um desfecho cheio de surpresas e carnificina. E foi precisamente isso que aconteceu. Ouve o recap do EP5 de "House of the Dragon" no Spotify, na Apple Podcasts ou no Google Podcasts.

Ouve os episódios anteriores , nas plataformas habituais (ou no nosso novo canal de YouTube), se chegaste a "House of the Dragon" um pouco mais tarde.

