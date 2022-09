No sexto episódio da série original da HBO Max, avançamos 10 anos no tempo e as apanhamos as personagens mais adultas, mas com a mesma tensão a que já nos habituaram.

O João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães procuram saber várias coisas, nomeadamente: Onde está Daemon? O que é feito do Rei Viserys? E como será que está o casamento de Rhaenyra?

Ouve o recap do EP6 de "House of the Dragon" no Spotify, na Apple Podcasts ou no Google Podcasts.

Ouve os episódios anteriores, nas plataformas habituais (ou no nosso novo canal de YouTube), se chegaste a "House of the Dragon" um pouco mais tarde.