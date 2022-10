Em "Lord of the Tides", oitavo episódio de "House of the Dragon", o tempo volta a avançar uns aninhos e os miúdos estão mais crescidos mas continuam miúdos — e a arruinar as boas intenções de uns adultos mais maduros e guardam em si menos doses de rancor.

Já o Rei Viserys, cada vez mais debilitado, aproveita a rara oportunidade que se apresenta e ordena que toda a sua família se junte para um último jantar (reunião familiar?) em King's Landing. A sua vontade é só uma: que se deixem as diferenças de lado e que todos se deem bem. Mas esse desejo, já se sabe, é complicado.

Pelo meio, em plena discussão para saber quem vai ser o novo líder da Casa Velaryon, há demonstrações de afeto comoventes e, à boa maneira de "A Guerra dos Tronos", rolam cabeças.